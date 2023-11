Kate Middleton ha indossato una tiara molto rara e speciale in occasione del banchetto di stato in onore del presidente e della first lady della Corea del Sud lo scorso martedì sera. La principessa del Galles ha sfoggiato la Strathmore Rose Tiara, che era di proprietà della Regina Madre. Un capolavoro di alta gioielleria che non si vedeva in pubblico da quasi un secolo. Kate, 41 anni, ha lasciato a bocca aperta i fan reali quando è apparsa con lo scintillante copricapo a Buckingham Palace, abbinando la tiara a un abito bianco di Jenny Packham con maniche svolazzanti a forma di mantella e ricami di rose dorate.

La Strathmore Rose Tiara, che presenta cinque fiori di diamanti che si estendono a forma di vite, fu donata alla madre della regina Elisabetta II, Lady Elizabeth Bowes Lyon, nel 1923. La storica reale Jessica Storoschuk racconta a Page Six Style che la regina madre “la ricevette come regalo dai suoi genitori e indossò la tiara con la fascia più volte nei primi anni del suo matrimonio”.

Kate e William, il futuro della monarchia

Parlando al Telegraph, una fonte vicino alla coppia ha detto che Kate e William “sanno quello che vogliono” quando si tratta della loro vita lavorativa. Il principe e la principessa, insieme ai loro figli Prince George, dieci anni, Princess Charlotte, otto, e Prince Louis, cinque anni, si propongono di essere “il futuro della monarchia”, ha aggiunto la fonte. William desidera anche “continuare il grande lavoro svolto da suo padre” con il Ducato di Cornovaglia. L’autore reale Phil Dampier ha recentemente dichiarato al MailOnline che Kate Middleton ha architettato un perfetto “atto di equilibrio” che l’ha vista brillare quanto basta per non “mettere in ombra Carlo e Camilla”.