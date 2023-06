Kate Middleton gioca a tennis con Roger Federer: il video

Kate Middleton e Roger Federer scambiano qualche colpo a tennis. Sembra incredibile e invece è successo davvero. L’otto volte campione Roger Federer è tornato a giocare a Wimbledon: l’occasione è stata una sorpresa che il campione di tennis ha voluto fare ai raccattapalle dello Slam, presentandosi all’All England Club insieme niente meno che alla Principessa Kate Middleton.

Kate Middleton e Federer giocano a tennis insieme

I due hanno giocato qualche scambio in doppio, e se Federer è apparso in splendida forma come sempre, anche la principessa Kate Middleton ha dato del filo da torcere al campione.

Quella di quest’anno è un’edizione speciale del torneo di Wimbledon perché è la prima da quando Roger Federer si è ritirato. In realtà anche l’anno scorso era stato assente, ma a causa di un infortunio. A Settembre scorso però ha ufficialmente lasciato l’attività. Ma la nuova edizione di Wimbledon sembra essere stata l’occasione perfetta per tornare a prendere la racchetta da tennis, visto anche l’invito di Kate Middleton di tornare a giocare su quel campo così speciale per lui.

Che dire, la principessa del Galles è in ottima forma e, come si vede dai video apparsi in rete, riesce a tenere testa a Federer, tanto che lo svizzero resta sorpreso della bravura e dalla precisione della futura regina.

Come sempre, Kate non sbaglia un colpo: questa volta in tutti i sensi.