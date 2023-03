Momento di imbarazzo per Kate Middleton nel corso di una visita al centro islamico Hayes lo scorso giovedì 9 marzo, a Londra. La Duchessa del Sussex, accompagnata dal marito, il principe William, ha teso la sua mano all’imam Sufyan Iqbal per salutarlo. Il religioso non ha ricambiato, ma ha portato la mano sul cuore per ricambiare.

Nulla di anomalo per l’imam. La stretta di mano tra uomo e donna, a maggior ragione se tra estranei, non rientra nella consuetudine islamica. Quindi il gesto è stato solo conforme al codice comportamentale, nel rispetto delle norme islamiche. Kate, forse non avvertita in tempo, ha teso invece la sua mano con spontaneità.

Kate e William hanno voluto incontrare e ringraziare le comunità londinesi coinvolte negli aiuti alle popolazioni turche e siriane colpite dal recente e devastante terremoto. Per l’occasione, la principessa indossava un abito nero di Alexander McQueen, che aveva già messo per salutare i sudditi a Sandringham dopo la morte della regina. Kate ha coperto il capo con un velo bianco e nero di Élan, un marchio pakistano che la moglie di William ha scoperto per la sua visita in Pakistan del 2019.

Il “caso Letizia Ortiz”

Qualcosa di simile a quanto capitato a Kate è accaduto alla regina Letizia Ortiz quando ha dato il benvenuto all’ambasciatore iraniano a palazzo reale a Madrid. Anche lui si era rifiutato di stringerle la mano. Anche in quel caso non si trattava di nessuna mancanza di rispetto verso la sovrana spagnola, come certa stampa ha lasciato intendere. In quell’occasione Letizia è rimasta impassibile, forse perché, a differenza di Kate Middleton, era stata ben istruita sugli incontri con personalità legate al mondo islamico. Stringere la mano di una donna, per giunta non parente, potrebbe essere considerato un gesto poco rispettoso. Guarda il video di seguito nella pagina.