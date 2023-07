Kate Middleton, il fratello la ringrazia per l’impegno sulla salute mentale

Il fratello di Kate Middleton, James, ringrazia sua sorella per aver acceso i riflettori sull’importanza salute mentale. Il 36enne fondatore di Ella & Co è stato ospite a Good Morning Britain per parlare della sua attività lavorativa al fianco dei suoi amici a quattro zampe. In questa occasione, James ha parlato del lavoro di lunga data di Kate e del Prince William per supportare iniziative a beneficio del benessere mentale. Tema molto caro all’imprenditore, che ha sofferto di depressione.

“Penso che la cosa fantastica sia che sono in una posizione in cui parlano della propria salute mentale. E penso che sia qualcosa che, sai, in generale è una sfida”, ha detto James, riferendosi a sua sorella e suo cognato. “Ricordo che all’inizio, dire le parole ad alta voce che mi sentivo depresso o pensavo di avere la depressione, era impossibile”, ha continuato.

“Ma in realtà, attraverso anche il lavoro che hanno svolto nel tempo, mi è arrivata la fiducia necessaria per parlare apertamente. Devo ringraziarli per il tipo di attenzione che hanno dedicato a questo. Soffriamo tutti di problemi di salute mentale e penso di poterne parlare, ed è per questo che mi sentivo come se avessi la responsabilità di parlare, perché faceva parte del mio viaggio per arrivare effettivamente dove sono ora, che è dove ne ho il controllo”, ha spiegato James.

James ha parlato per la prima volta della sua malattia in un editoriale del 2019 per il Daily Mail, ricordando come il rapporto con i suoi cani sia stato un appiglio durante i giorni più bui. A gennaio, James ha ringraziato le sue sorelle Kate e Pippa per aver partecipato ad alcune delle sue sessioni di terapia. “È mia sorella e la vedo come mia sorella. Sono estremamente orgoglioso. Sono sempre sorpreso da quanto faccia e questo continua sempre a rimanere in primo piano nella mia mente”, ha detto ai conduttori Kate Garraway e Ben Shephard. “Vederla sbocciare in quel ruolo, mi ha reso orgoglioso di lei”, ha aggiunto.

Kate Middleton e in marito, insieme al principe Harry, nel 2016 hanno lanciato l’iniziativa Heads Together per abbattere lo stigma che circonda le conversazioni sulla salute mentale. Nello specifico, la principessa si è concentrata su iniziative di salute mentale per madri e bambini. A maggio, è stata in prima fila per la Settimana della consapevolezza della salute mentale, incentrata sul mondo giovanile. Fonte: People.