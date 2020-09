All’inizio della loro relazione e ancora giovanissimi, Kate Middleton e William hanno passato una folle notte al Pachà di Ibiza, dove si sono scatenati a ritmo di musica House.

Lontani dal loro lato più istituzionale, Kate Middleton e William hanno sempre mostrato grande spontaneità e senso dell’umorismo.

Più volte hanno dimostrato ironia, quando per esempio Will ha mostrato un’immagine della nuova monarchia in un video in cui appariva con qualche pinta di birra.

Che Will e Kate, in privato, siano una coppia incline al divertimento non è certo una novità. Da giovani più volte sono stati pizzicati all’entrata o all’uscita di locali e discoteche londinesi.

La notte folle di Kate Middleton e Will a Ibiza

A tal proposito, l’organizzatore di eventi Tony Truman ha recentemente rivelato un dettaglio su una folle notte di balli e divertimenti con protagonisti proprio Kate Middleton e William.

La coppia, ormai parecchi anni fa, ha trascorso una serata al Pacha di Ibiza, uno dei club più famosi dell’isola.

In un post ricordo in onore del dj Erick Morillo, recentemente scomparso, Truman ha ricordato una memorabile notte di balli di Kate Middleton e Will con in consolle proprio Morillo.

Secondo quanto rivelato da Hola!, sembra che il principe in quell’occasione si sia talmente divertito di aver telefonato il giorno dopo per ringraziare.

“È stata una serata incredibile -avrebbe detto William- non ero un fan della musica house … ora la adoro!”.

Truman ha scritto nel post:

“Sua Altezza Reale il Principe William è venuto a Ibiza e ho avuto il piacere di aiutare a organizzare una festa durante il suo soggiorno sull’isola con Kate Middleton e il suo entourage. Ho chiesto a Eric (direttore del Pacha) di prendersi cura di lui. Ovviamente hanno fatto un ottimo lavoro dato che il giorno dopo ho ricevuto una telefonata dal Principe in cui mi ringraziava”.

La vicenda è accaduta parecchi anni fa, quando Kate e William erano ancora fidanzati, anche se la data esatta della folle notte non è certa.

Probabilmente, l’episodio è avvenuto nel 2006 quando si sa per certo che Kate Middleton e William hanno fatto una vacanza a Ibiza insieme ai fratelli di lei, Pippa e Jamse Middleton.

Non è la prima volta che viene rivelato il lato più festaiolo dei Duchi di Cambridge. Prima del loro matrimonio nel 2011, il DJ londinese Sam Young ha raccontato alla stampa che Will era un amante della musica “house , hip hop e R&B”. Mentre alla Duchessa “piaceva il rock. “.