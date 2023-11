Kate Middleton e Meghan Markle sono state incoraggiate a vestirsi come la defunta principessa Diana. Lo rivela un nuovo libro dedicato alla vita dei reali britannici. In una copia anticipata ottenuta da Page Six, il giornalista Omid Scobie scrive in “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival” che Markle e Middleton “replicavano regolarmente” i “look iconici” di Diana, spesso indossando gli accessori “un tempo posseduti da la defunta principessa”.

Scobie osserva che, essendo Markle e Middleton sposate con i due membri della famiglia reale, il principe Harry e il principe William, “ha senso” che alle due donne fossero dati pezzi di proprietà della famiglia stessa. “Ma mentre trovare una tendenza che non sia toccata dallo stile iconico di Diana è quasi impossibile, l’enorme sforzo necessario per incanalare il suo look esatto a volte va oltre ogni limite”, scrive.

“Durante gli ultimi tredici anni, il cosplay di Diana è diventato un punto fermo della famiglia reale”, aggiunge l’esperto reale. Parlando con un membro della royal family che ha lavorato con Harry, 39 anni, e William, 41 anni, Scobie afferma che le “decisioni” prese nel vestire la Duchessa di Sussex e la Principessa del Galles pensando a Diana erano “sempre discusse con loro”.

“Ci sono state spinte gentili da parte degli altri? A volte sì. Si sapeva che qualcuno tornava indietro e tirava fuori immagini di Diana in un certo luogo o momento per trovare idee”, ha detto l’insider reale, secondo Scobie. “Al momento giusto questo può essere un gesto dolce, ma c’è anche una sensazione un po’ di nausea quando ti rendi conto che spesso è orchestrato all’interno dello stesso sistema che ha contribuito alla sua miseria vivente e di un’istituzione che vuole ancora che un po’ dello splendore di Diana venga cancellato”. Ricordiamo che Diana morì in un tragico incidente stradale nell’agosto 1997, dopo aver tentato di sfuggire ai paparazzi che la inseguivano a Parigi, in Francia. Fonte: Page Six.