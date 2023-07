Kate Middleton diventa zia, il fratello e la moglie Alizee presto genitori

Kate Middleton diventa di nuovo zia: suo fratello James e la moglie Alizee Thevenet diventeranno presto genitori. Lo scorso mercoledì, in un post su Instagram, il futuro papà ha condiviso due foto della sua dolce metà con la mano appoggiata sotto il pancione. “Non potremmo essere più entusiasti”, ha sottotitolato il post.

Sulla pagina dei social media della sua azienda Ella & Co. – che prende il nome dalla sua amata cagnolina Ella, morta all’inizio di quest’anno – James ha mostrato un’altra immagine di Alizee con due dei loro cani: “Abbiamo un nuovo membro del branco in arrivo, noi non potremmo essere più eccitati”. James ha aggiunto a entrambi i post: “È stato un inizio anno molto difficile dopo aver perso la mia amata Ella, tuttavia finiremo l’anno con la piccola aggiunta più preziosa alla nostra famiglia in crescita”.

La depressione, il male oscuro che ha colpito James

“Quando tutti stabiliscono nuovi obiettivi, nuove regole di base e si sforzano di diventare la versione migliore di loro stessi, alcuni di noi vogliono soltanto sopravvivere- aveva raccontato James – Tuttavia, mi sono prefissato un nuovo mantra ispirato dai miei cani: non passare ogni momento a pensare a quello che verrà o al passato. Il passato è imperfetto, lo sarà anche il futuro, ma ora possiamo fare qualcosa al riguardo”.

Non è la prima volta che il più piccolo dei fratelli Middleton parlava della sua depressione: “Dieci giorni dopo la diagnosi, sono scomparso senza dire a nessuno dove andavo”, aveva scritto sempre su Instagram. “Ho caricato i cani in macchina e mi sono immerso nella natura, nella parte più selvaggia e remota di Lake District. Là ho nuotato in un lago ghiacciato, ho fatto passeggiate sulle montagne innevate e sono rimasto da solo in un cottage”.