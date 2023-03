Kate Middleton celebra la festa della mamma con scatti inediti di famiglia. Mentre in Italia il 19 marzo è stato il giorno dedicato ai padri, nel Regno Unito avveniva esattamente il contrario, si è celebrato il Mother’s Day. Per questa ricorrenza, Kate ha condiviso via social una serie di foto in cui appare al fianco dei suoi figli.

La prima foto mostra la principessa del Galles su un albero con il principe George, nove anni, la principessa Charlotte, sette, e il principe Louis, quattro. Nell’altra la moglie di William tiene in braccio il membro più giovane della famiglia.

“Buona festa della mamma dalla nostra famiglia alla vostra”, si legge nella nota che descrive le immagini su Instagram. Le foto sono state realizzate nel 2022 dal fotografo Matt Porteous ad Anmer Hall, la casa di campagna del principe e della principessa di Galles nel Norfolk.

Anche Re Carlo ha festeggiato la festa della mamma pubblicando una foto di sé da bambino con la madre, la regina Elisabetta II. Mentre la moglie, la regina Camilla, ha optato per una in cui appare in posa con la sua mamma, l’aristocratica Rosalind Shand, morta nel 1994.

In attesa di The Crown 6

L’inizio della relazione amorosa tra il principe William e Kate Middleton sarà nella sesta e ultima stagione di The Crown. Lo rende noto il sito della Cnn. Le riprese della serie tivù in onda su Netflix sono già iniziate e la trama prevede anche l’incontro tra i due nel 2001 all’università di St Andrews in Scozia. Dopo la morte della madre Diana, William finì i suoi studi a Eton, poi approdò a St Andrews dove si ritrovò nello stesso dormitorio di Kate.

I due iniziarono a frequentarsi come coppia nel 2003. Ad interpretarli ci saranno Ed McVey e Meg Bellamy. La quinta stagione di The Crown è terminata con la fine del matrimonio tra il principe Carlo e Diana, la sesta stagione dovrebbe andare in onda entro la fine dell’anno.