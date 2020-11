Altro giorno, altro cappotto chic indossato da Kate Middleton. Come da tradizione, la Duchessa ha partecipato al Remembrance Day, il Giorno della Memoria. Per l’occasione, ha sfoggiato un elegante cappotto di Alexander McQueen su misura.

Da quando è moglie di William e Duchessa di Cambridge, Kate Middleton ha sfoggiato una vasta collezione di cappotti, capispalla e giubbetti sportivi. E per l’annuale partecipazione al Remembrance Day -commemorazione dei caduti in guerra della prima e della seconda guerra mondiale- Kate ha decisamente rivisitato in chiave moderna il classico cappotto invernale indossato un Alexander McQueen nero su misura con frange sulle spalle.

Kate Middleton ha poi completato il look con un cappello Philip Treacy abbinato. Orecchini di diamanti e perle presi in prestito dalla regina e una spilla di papaveri rossi come simbolo del ricordo per i veterani della guerra mondiale. I papaveri infatti sono i fiori più comuni cresciuti nei campi di battaglia più sanguinosi. Il rosso indica proprio lo spargimento di sangue durante i conflitti mondiali.

Nonostante nel Regno Unito sia stato imposto il secondo lockdown, la famiglia reale ha reso omaggio ai caduti in guerra, con una cerimonia ridotta rispetto al solito.

Un Remembrance Day diverso dal solito

Seguendo i protocolli di sicurezza, il pubblico era assente all’evento, mentre i membri della monarchia e leader politici si trovavano sui lati opposti dei balconi che si affacciano sul memoriale. Il principe William e il principe Carlo hanno lasciato ghirlande in onore del personale militare.

Prima della celebrazione ufficiale con i reali e i membri del governo inglese, la Regina Elisabetta ha partecipato a una cerimonia privata presso l’Abbazia di Westminster. La Sovrana ha reso omaggio alla tomba del Milite Ignoto nel centesimo anniversario della sepoltura. Per la prima volta dall’inizio della pandemia è apparsa in pubblico con la mascherina.

CORRELATO: Kate Middleton ha seguito le orme di Lady Diana con un cappotto rosso brillante

CORTESIA KENSINGTONROYAL INSTAGRAM