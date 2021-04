Kate Middleton e il principe Wiliam hanno visitato la RAF Air Cadets a Vicarage Lane, Londra.

La coppia ha ricevuto un permesso speciale dalla regina che ha permesso ai due di partecipare a un incontro a pochi giorni di distanza dal funerale del Duca di Edimburgo.

Il principe Filippo, che ha servito per 63 anni come commodoro in capo onorario dell’Air Training Corps, ha passato il patrocinio militare alla duchessa di Cambridge nel 2015, quando è diventata comandante aereo onorario.

Per un atto così emozionante, Kate ha recuperato un cappotto doppiopetto con cui sembra sentirsi particolarmente a suo agio in questo tipo di situazioni.

Parliamo di un modello firmato dalla maison italiana Dolce & Gabbana, che a lei ha dedicato anche un abito. In quest’ultima occasione l’ha abbinato a comode scarpe in camoscio e tacco di Tod’s e una pochette di Mulberry.

Per conoscere la storia del suo cappotto bisogna tornare indietro nel tempo, esattamente, al 12 novembre 2017, quando lo ha sfoggiato per il Remembrance Sunday Service a Londra.

Il capo non era della stagione, perché apparteneva alla collezione Autunno/Inverno 2016-2017. In altre parole Kate ha aspettato un anno per indossarlo la prima volta.

Kate Middleton riconciliatrice del rapporto tra Harry e William.

Al funerale del Duca di Edimburgo i figli di Carlo e Diana sono stati ripresi mentre camminavano insieme congedandosi dalla cerimonia funebre.

Un gesto tanto semplice quanto significativo per chi spera che il legame tra i due fratelli torni saldo come lo era fino a qualche anno fa.

Il rapporto tra William e Harry ha iniziato a scricchiolare quando il secondo ha deciso di sposare Meghan Markle, sebbene il fratello maggiore lo invitasse a una conoscenza più approfondita prima di convolare a nozze con l’ex attrice.

L’ultima puntata della “saga” è stata l’intervista a Oprah Winfrey, durante la quale il duca del Sussex ha svelato quanto precario sia il suo rapporto con il fratello.

Forse la morte dell’amato nonno potrebbe essere stata un’occasione di riconciliazione per i duchi, complice la figura di Kate, da sempre legata a Harry, che l’ha considerata la sorella maggiore che non ha mai avuto.