Kate Middleton ama struccarsi usando questo prodotto low cost

Siamo ben consapevoli di quanto la vita di Kate Middleton sia colma di impegni, ma se c’è qualcosa su cui non si può essere sbrigativi, questa è la cura della pelle. Non a caso la duchessa di Cambridge appare sempre impeccabile in pubblico. Sembra che tra i must have della moglie di William ci siano i panni struccanti, che stanno guadagnando sempre più popolarità, anche perché sono amici dell’ambiente. La truccatrice che si è occupata del suo make up il giorno delle nozze con il principe, Arabella Preston, raccomanda questa modalità di pulizia del viso quotidiana.

Quali vantaggi puoi aspettarti di vedere usando un panno struccante? Certamente una pelle più pulita: il panno eliminerà lo sporco dalla cute molto meglio della tua mano o dell’acqua corrente. Avrai una pelle più luminosa, poiché la flanella esfolia delicatamente il viso, con la consistenza del panno che rimuove le cellule morte della pelle. E se sei incline agli sfoghi, un panno può davvero aiutarti: la delicata esfoliazione quotidiana fa sì che i tuoi pori abbiano meno possibilità di ostruirsi e la tua pelle sarà più pulita.

Altri prodotti di bellezza amati da Kate Middleton.

Sappiamo che Kiehl’s Crème with Silk Groom è considerato uno dei segreti dei capelli di Kate, come emerso nel 2018 quando la sua hairstylist ha condiviso una foto dei prodotti usati sulla sua cliente durante l’ultimo tour reale in Svezia e Norvegia. Si tratta di uno dei prodotti preferiti dai clienti Kiehl’s e dai professionisti dello styling.

La moglie del principe William usa Lip Perfector del brand Clarins, che aveva in mano quando è stata fotografata a Wimbledon nel 2019. Biolutin’s Supreme skin gel è un altro alleato di bellezza di Kate, al punto che lo ha consigliato perfino all’ex first lady americana Michelle Obama. Come rivelato da un tabloid britannico la Duchessa di Cambridge sarebbe una fan dell’olio di rosa canina di Trilogy fin dalla nascita della Principessa Charlotte.