In occasione della sua ultima apparizione pubblica, Kate Middleton ha indossato un vestito rosa da vera principessa. Il motivo di questa scelta non è un vezzo. La Duchessa ha voluto mantenere una promessa fatta a una ragazza all’inizio di questo mese.

In un video apparso a inizio maggio, Kate Middleton è apparsa al telefono con Mila Sneddon, una bimba di 5 anni malata di leucemia che è stata anche descritta in una foto del libro fotografico di Kate, Hold Still.

Durante la chiamata, Mila ha detto a Kate Middleton: “Buongiorno, Sua Altezza Reale”, aggiungendo che conosceva benissimo i nomi dei suoi figli, e chiedendole anche se aveva indosso un “costume da vera principessa”. “Non indosso un costume da principessa in questo momento, temo, Mila,” ha risposto la Duchessa in quell’occasione. “Dovrò assicurarmi di provare a trovare un vestito rosa”, ha poi aggiunto, dopo aver scoperto che il colore preferito di Mila era proprio il rosa. “Spero che un giorno, cara Mia, ci incontreremo e sicuramente mi ricorderò di indossare il mio vestito rosa per te”.

Giovedì, la duchessa ha mantenuto la sua promessa. Ha incontrato la piccola Mila al Palazzo di Holyroodhouse e ha scelto un bellissimo abito rosa. Mila e la sua famiglia vivono in Scozia, dove il Duca e la Duchessa di Cambridge sono attualmente in tour reale. Nelle foto e nel video dell’incontro, anche Mila indossa il suo abito da principessa.

The Duchess of Cambridge keeps her promise to five-year-old cancer patient Mila Sneddon, who wanted to meet a princess wearing pink. pic.twitter.com/oXNFtSC17B — Richard Palmer (@RoyalReporter) May 27, 2021

CORRELATO: Kate Middleton super chic con un look ton sur ton

Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono attualmente in un tour reale in Scozia, dove stanno visitando enti di beneficenza e organizzazioni che lavorano su questioni come l’ambiente, la salute mentale, i senzatetto e la dipendenza.

🎥 Here is the moment Mila met the Duchess of Cambridge at the Palace of Holyroodhouse the afternoon 👑 pic.twitter.com/g9EXUfLfir — Chris Ship (@chrisshipitv) May 27, 2021

Come sempre Kate Middleton non sbaglia una mossa e, anche in questa occasione, ha dimostrato di sapersi comportare da vera futura regina.