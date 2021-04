Kate Middleton è una delle reali più influenti in ambito fashion. Ogni capo da lei indossato finisce sold out in pochi minuti.

Da questo punto di vista la Duchessa di Cambridge è in grado di muovere l’economia, così come altre “colleghe” quali Rania di Giordania, Charlotte Casiraghi o la cognata Meghan Markle.

Anche se nell’ultimo anno le uscite in pubblico di Kate e William sono drasticamente diminuite a causa delle restrizioni da Covid-19, la coppia è rimasta in contatto con il popolo britannico (in realtà un po’ con tutto il mondo), attraverso i collegamenti via social.

Nelle apparizioni virtuali Kate non è mai venuta meno alla sua eleganza e solo raramente si è mostrata in tenuta sportiva, per esempio quando faceva sport al parco.

In un collegamento la moglie di William ha sfoggiato un abito che resta tra i suoi best look nel 2020.

Parliamo del vestito rosso a fiori da 550 sterline di Beulah London, indossato per un video a sostegno di Heads Together, durante la settimana della consapevolezza della salute mentale.

La reale lo ha scelto di nuovo solo quattro mesi dopo durante una visita al London Bridge Job Centre.

L’abito è andato sold out in pochissimo tempo, ma se proprio volete averlo sappiate che è possibile mettersi in lista. Tuttavia, la wait list è limitata. In altre parole solo un gruppo limitato di persone potrà averlo!

Kate Middleton versione influencer.

Per comprendere il peso delle scelte stilistiche di Kate, basta pensare che il suo abito di Faithfull the Brand (203 euro) indossato la scorsa estate è andato a ruba, accrescendo la fortuna del brand.

Dopo la pubblicazione delle foto, le ricerche online per il marchio sono cresciute del 512% rispetto alle settimane precedenti.

Le ricerche su Google per “Faithfull the brand” e “Catherine, Duchess of Cambridge” sono aumentate in modo esponenziale il giorno dopo l’apparizione e l’abito è andato subito sold out.