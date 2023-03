Kate Middleton, a corte arriva Rose Hanbury, sua presunta “rivale”

Rose Hanbury, ex modella, moglie del marchese di Cholmondeley, 62 anni, ovvero l’uomo che è appena stato promosso a Lord-in-Waiting (carica simile a quella della dama di compagnia, ma al maschile) di re Carlo III, arriva alla corte britannica insieme alla sua consorte.

Rose, 39 anni, è ritenuta la “rivale” in amore di Kate Middleton. La donna finì sotto i riflettori nel marzo 2019, quando i tabloid britannici (all’epoca Kate aspettava il suo terzogenito) parlarono di una presunta liaison tra la marchesa e William. Si trattava solo di un rumor, ma quando è coinvolta la famiglia reale, ogni ipotesi non passa inosservata, sebbene manchi qualsiasi tipo di prova.

Sembra che in passato i Cambridges, vicini di casa del marchese e della sua consorte ad Anmer Hall, si frequentassero con una certa assiduità. Kate e Rose sarebbero anche state buone amiche. Poi quelle voci sull’ex modella e il principe avrebbero affievolito il rapporto. Rose riapparve comunque a una cena in onore di Trump a Buckingham Palace.

Ora che il marchese di Cholmondeley è stato promosso a Lord-in-Waiting, la coppia diventerà di casa a palazzo. La marchesa avrà un ruolo importante nella vita di re Carlo e della regina Camilla. Kate Middleton incontrerà molto spesso la “rivale” Rose. Una situazione che non può non riportare alla mente il rapporto tra Carlo e Camilla, che è rimasto per decenni più o meno clandestino.

William batte Kate Middleton, è lui il più amato dai britannici

Il principe William batte Kate Middleton. E’ lui il royal più amato. Da un recente sondaggio di YouGov, è emerso che la principessa del Galles è stata battuta dal marito. In vetta alla classifica ora c’è William, col 72 per cento delle preferenze. La principessa tiene comunque testa al 70 per cento dei voti. Stessa posizione per principessa Anna, figlia della regina. Seguono re Carlo (63 per cento di pareri positivi), il principe Edoardo (58), la regina Camilla (48). In fondo alla classifica troviamo c’è il principe Harry (25 per cento di pareri positivi), mentre la moglie Meghan Markle è 22, meno di lei solo Andrea di York (7%).