Kate e William sanno di essere il futuro della famiglia reale

Kate e William sanno cosa vogliono dalla loro vita reale secondo un nuovo report. Mentre festeggiano il primo anno da Principe e Principessa del Galles, la coppia è focalizzata e pronta a tracciare un percorso chiaro che disegni il futuro della monarchia.

Kate e William, il futuro della monarchia

Parlando al Telegraph, una fonte ha detto che i due “sanno quello che vogliono” quando si tratta della loro vita lavorativa, aggiungendo che stanno “modificando i propri discorsi e tempestando gli assistenti di domande su ogni brief”. Kate e William, insieme ai loro figli Prince George, dieci anni, Princess Charlotte, otto, e Prince Louis, cinque anni, si propongono di essere “il futuro della monarchia”, ha aggiunto la fonte. William desidera anche “continuare il grande lavoro svolto da suo padre” con il Ducato di Cornovaglia.

“C’è molto su cui riflettere e, sebbene lui e suo padre abbiano lavorato a stretto contatto, ci sarà stato molto da ascoltare e discutere sul suo percorso futuro”, ha detto la fonte. “Ha questo incrollabile impegno verso il dovere e il servizio. Prende il ruolo estremamente sul serio ed è incredibilmente concentrato sul lavorare sodo ma anche sul sostenere suo padre come re”, hanno aggiunto.

Kate protagonista assoluta nei prossimi anni del regno

Intanto l’autore reale Phil Dampier ha recentemente dichiarato al MailOnline che Kate Middleton ha architettato un perfetto “atto di equilibrio” che l’ha vista brillare quanto basta per non “mettere in ombra Carlo e Camilla”. I giovani potrebbero non essere così entusiasti dei reali, si legge sul tabloid, ma quando invecchiano a volte cambiano idea e Kate potrebbe avere un’influenza enorme, non solo come madre, ma come moglie, fashion e influencer sociale nell’era di Tik Tok. “Li vedremo molto di più e molto grava sulle loro spalle ora che Harry e Meghan se ne sono andati”. Fonte: Daily Mail.