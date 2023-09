Kate e William, mai stati così in sintonia come coppia reale. Dopo che Meghan Markle e il principe Harry si sono allontanati dai doveri reali e la morte della defunta regina Elisabetta II (che ha significato nuovi ruoli e responsabilità per i reali che lavorano), tutto sembra essere tornato nella norma per il primogenito di Re Carlo e sua moglie. Un insider ha riferito alla rivista Cosmopolitan che tra il futuro re e la sua consorte le cose procedono a gonfie vele.

“William e Kate sono più in sintonia che mai”, ha rivelato la fonte. “Hanno a cuore ciò che hanno l’uno con l’altro. Per loro, la famiglia viene prima di tutto e lo sarà sempre”. L’insider ha ammesso che la perdita della regina “li ha colpiti molto duramente. In molti modi, solo ora si sta davvero rendendo conto che se n’è andata”. “Sono i primi ad ammettere che è stato un anno difficile”, hanno aggiunto. “Ma tutti concordano che William e Kate hanno fatto un ottimo lavoro rimanendo forti di fronte a tali avversità”.

Kate e William raramente di mostrano in atteggiamenti affettuosi, ma durante una partita di polo lo scorso luglio il principe è stato fotografato mentre baciava sulla guancia la moglie. “William era piuttosto imbarazzato nel mostrare troppo affetto”, ha detto la fonte. “Ma Kate lo ha aiutato a rilassarsi”.

Dalla morte della regina Elisabetta, il padre di William, re Carlo III, ha conferito a lui e Kate i titoli di principe e principessa del Galles e l’insider dice che i due sono molto soddisfatti dei loro nuovi ruoli e prendono sul serio le loro responsabilità. “Vogliono continuare a lavorare con Carlo e [la regina] Camilla e gli altri membri di The Firm per aiutare a guidare la famiglia reale verso una direzione più moderna”.