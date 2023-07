Kate e William difficilmente potranno perdonare Harry per ora, dopo il terremoto che il secondogenito di Carlo e Diana ha provocato nella famiglia reale. Il biografo reale Tom Bower sostiene che, se il fondatore degli Invictus Games proponesse una tregua al fratello e a sua moglie, entrambi potrebbero rifiutare. Di recente ha detto OK! che il Duca di Sussex “non può tornare” a Corte perché ha “causato così tanti danni alla famiglia”.

“Penso che l’offerta di Harry alla fine verrà respinta. Dubito che Kate e William possano perdonare Harry”, ha spiegato. Nei mesi scorsi era circolata la notizia che Harry aveva chiamato William nel tentativo di porre fine alla loro faida. Tuttavia, il Principe di Galles sarebbe rimasto “sbalordito” e non avrebbe risposto.

“La preoccupazione ora è che se torna, potrebbe danneggiarlo ancora di più”, ha continuato. Ha poi aggiunto che l’ex attrice “sarebbe stata inorridita dal suggerimento di Harry” di una tregua poiché “non è vicina” al duca e alla duchessa di Cambridge.

“Londra è stata solo un trampolino di lancio per lei. Immagino che l’ultima cosa che voglia fare sia tornare in Inghilterra per vivere in un piccolo appartamento angusto a Kensington Palace”, ha detto Bowers. Ma Meghan ha già reso nota la sua versione durante un’intervista con Oprah Winfrey, in cui ha rivelato di aver pensato anche al suicidio quando si trovava a corte, per via del trattamento che le è stato riservato.

I sussurri di un cessate il fuoco sono stati condivisi anche da un insider che ha detto a In Touch: “Harry ha ammesso di aver telefonato a William per chiamare una tregua e ha detto a suo fratello che lui e Meghan sarebbero stati disponibili a tornare a Londra, dove avrebbero servito re Carlo”. L’insider ha rivelato che il monarca, 74 anni, avrebbe “pensato all’offerta di Harry”. Fonte: New York Post.