Joe Jonas e Sophie Turner divorziano: matrimonio al capolinea. In base ai documenti ottenuti dalla Cnn, è stato il cantante a presentare una richiesta di divorzio in Florida, nella contea di Miami Dade. Il motivo di scioglimento riportato nella petizione è che il matrimonio è “irrimediabilmente rotto”. Sohie ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio che conferma la notizia, puntando il dito contro chi specula sulla fine della sua storia.

L’attrice de “Il trono di spade” e il cantante dei Jonas Brothers si erano conosciuti nel 2016 e nel 2019 si erano sposati (due volte). La prima nel 2019 a Las Vegas, poi con una cerimonia nel Château de Tourreau nel sud della Francia. La coppia ha due figlie, nate nel 2020 e nel 2022: Jonas, rifacendosi a un accordo pre-matrimoniale, ha chiesto l’affidamento condiviso.

Una storia nata via social

“Avevamo diversi amici in comune. Per molto tempo hanno cercato di farci conoscere”, ha raccontato l’attrice 23enne al magazine Harper’s Bazaar. “Ci seguivamo sui social, e un giorno, di punto in bianco, lui mi ha mandato un messaggio in privato, un DM su Instagram, invitandomi a uscire. Io ho subito accettato!” Correva l’anno 2016 e tra i due fu amore a prima vista. “Lui è davvero adorabile. È divertentissimo”, ha aggiunto Sophie. “Non ti aspetteresti che sta per compiere 30 anni. È la persona più divertente, energica e positiva che io abbia mai conosciuto. Io invece sono pessimista, quindi ci bilanciamo benissimo”.

Sophie Turner ha rivelato di aver sofferto di depressione e attacchi di panico, come reso noto nel corso di un’altra intervista, a Rolling Stones. “Ho avuto un esaurimento nervoso. Soffro di depressione, di ansia e tante altre cose. Ancora oggi ho qualche ricaduta ma grazie alla psicoterapia mi sento molto meglio. Parlare con una persona di quello che accade ogni giorno nella mia vita mi ha aiutato molto”.