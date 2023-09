Jetsun Pema mamma per la terza volta: è nata una bambina. La regina del Bhutan e il marito, il re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, hanno dato il benvenuto alla terzogenita, venuta al mondo lo scorso 9 settembre. A dare l’annuncio sono stati i canali ufficiali del Palazzo reale, via social. “Siamo onorati di condividere la meravigliosa notizia che alle Loro Maestà è nata una bambina sana”, si legge nel comunicato on line, che specifica come la data di nascita della piccola coincida con il 25esimo giorno del settimo mese dell’anno femminile del coniglio d’acqua.

La bimba è nata nel Palazzo Reale di Thimphu, la Capitale del Bhutan, e ha già due fratelli: Jigme Namgyel, 7 anni, erede al trono, e Jigme Ugyen, 3. La notizia della terza gravidanza di Jetsum Pema è arrivata ufficialmente lo scorso 14 giugno, ma già a due eventi cui la sovrana aveva preso parte, ovvero l’incoronazione di Carlo III prima e il royal wedding di Al Hussein di Giordania, le forme della regina sembravano suggerire una dolce attesa, confermata di lì a poco.

Jigme Khesar è il figlio maggiore di Jigme Singye Wangchuck, il quarto Re Drago, e della sua terza moglie, Tshering Yangdon. L’ex re ha quattro mogli e dieci figli, quindi l’attuale re ha due fratelli, oltre a quattro sorellastre e tre fratellastri. Il marito di Jetsun Pema, classe 1980, ha studiato in America e ha perfezionato il suo percorso di studi diplomatici al Magdalen College di Oxford. È diventato re nel dicembre 2008, due anni dopo l’abdicazione del padre. Nel 2011 le nozze con l’attuale moglie, dieci anni più giovane.

La regina ha studiato tra Bhutan e in India per poi laurearsi alla Regent’s University del Regno Unito. I due si erano conosciuti nel 2007 durante un pic nic. Jetsun, figlia di un pilota di una affermata compagnia aerea del Bhutan e di una nobildonna, da parte di madre ha come antenate due ex regine consorti.