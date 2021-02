Jennifer Lopez è stata fotografata a Miami mentre faceva delle commissioni in città.

La star della musica aveva un look casual, adottato un po’ da tutti in questo anno di pandemia da Covid-19.

Bisogna sottolineare che Jlo è stata una delle prime star a sdoganare gli outfit comfy nella vita di tutti i giorni, soprattutto all’uscita dagli allenamenti in palestra.

In una delle sue ultime visite in Florida, la cantante ha sfoggiato un completo firmato Pangaia (111 euro per la felpa, 102 per i joggers). (Guarda le foto di Jlo a Miami).

Se pensate che il prezzo sia troppo alto, sappiate che il brand spagnolo Zara vi offre un’alternativa simile low cost.

Potete acquistare questa felpa basic in cotone organico da 9,95 euro, accostabile a questi joggers da 15,95 euro.

Se volete replicare l’outfit di Jlo, via libera al colore malva, una delle tonalità di punta di questa stagione.

Se invece siete delle fan dei colori scuri, potete optare per il nero o il marrone.

Jennifer Lopez, nuovo progetto con Netflix.

La diva di origini latino americane è stata fotografata a Miami poche ore dopo che è stata rivelata la notizia secondo cui sta collaborando con Netflix per un nuovo film d’azione.

Il progetto si chiama “The Mother”, con il regista di Mulan Niki Caro in trattative per dirigere il progetto.

Nel film la popstar e attrice interpreterà il ruolo di una micidiale assassina.

Nei mesi scorsi è stato annunciato un altro progetto destinato a Netflix. Il titolo è “The Chiper” e sarà l’adattamento dell’omonimo romanzo di Isabella Maldonado.

Anche in questo caso Lopez avrà un doppio ruolo: protagonista e produttrice.

Il film parla di una donna (interpretata da Jennifer) che è un’agente dell’FBI, coinvolta nel caso di un serial killer, dopo che questo ha lasciato traccia di codici e indovinelli online.