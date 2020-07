Jenny from the block, J.Lo. Indipendentemente da come viene chiamata, Jennifer Lopez non ha certo bisogno di presentazioni. Tuttavia, la scorsa sera durante World of Dance la cantante ha offerto un po’ di storia.

Durante la puntata, infatti, Jennifer Lopez ha rivelato la vera origine del suo soprannome J.Lo. E bisogna andare molto, molto indietro negli anni.

Questa storia, in realtà, è in contrasto con quello che si è sempre saputo in merito all soprannome J.Lo. Nel 2019 Business Insider aveva infatti affermato che Jennifer, nel lontano 2001, aveva raccontato al Chicago Tribune che il soprannome le era stato dato da alcuni suoi fan.

“Mi ci hanno chiamato i miei fan. Sono andata ad MTV, ma diciamo che ovunque io andassi, c’erano fan con cartelli che riportavano la scritta J.Lo. In qualche modo questo soprannome ha preso piede”.

Ieri sera, la Lopez ha dato una versione completamente differente della questione.

Jennifer Lopez, l’origine del soprannome J.Lo

La cantante ha affermato che il nome le è stato dato dal rapper Heavy D, non dai suoi fan.

Ha spiegato che mentre stava registrando il suo primo album, On the 6, che è stato pubblicato nel 1999, Heavy D è stato molto importante per lei.

“Veniva spesso in studio quando stavo realizzando il mio primo album, e mi chiamava sempre Jenny Lo. All’epoca uscivo con Puffy, e quindi i nomi Puffy e Jenny Lo, entravano spesso in qualche brano rap”.

Vista la crescente vicinanza con nuovi colleghi e artisti discografici, la cantante finì per essere citata in alcuni brani rap anche di altri artisti.

Ma il nome Jenny Lo era troppo lungo da inserire nel testo delle canzoni, così il rapper Heavy D l’ha trasformato in J.Lo.

Jenny Lo non ha lo stesso talento di J.Lo, ma Lopez ha detto che mentre quasi tutti usano il suo soprannome, non è qualcosa che la sua famiglia la chiama, tranne sua madre.

“No”, disse quando Insider le chiese della sua famiglia usando un soprannome. “Ma mia madre è così presa dall’intera faccenda. È tutta” J. Lo, J. Lo “.”