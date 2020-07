Nelle ultime settimane, lo ha già indossato ben quattro volte. Jennifer Lopez soffia bolle di sapone in un costume intero con logo Guess su una ciambella gonfiabile. E questo è tutto.

Jennifer Lopez sta trascorrendo la maggior parte della sua quarantena a Miami, godendosi la sua maestosa villa con enorme piscina.

Chiaramente, non ha permesso al lockdown di fermare i suoi look estivi. Era solo questione di tempo perché non pubblicasse una foto su di una ciambella gonfiabile. Dopotutto, è quello che stanno facendo quasi tutte le star. Praticamente, la propria villa con piscina è la nuova Ibiza.

Ciò che rende il post di Jennifer Lopez su Instagram così wow non è tanto il fatto che sia così spensierato da farci quasi dimenticare per un secondo quanto sia terribile questo 2020.

Piuttosto, il suo costume intero con logo Guess che JLo non ha smesso più di indossare nelle ultime settimane.

Jennifer Lopez va pazza per questo costume intero Guess

A giungo scorso, Jennifer Lopez è stata avvistata con lo stesso costume intero con logo, ma di colore bianco. La scorsa settimana, poi, ha già indossato il costume Guess di colore nero, in occasione di una gita in bicicletta neli Hamptons, come mostra il sito Daily Mail.

A quanto pare, ora Jennifer è tornata a Miami e non ha perso l’occasione per indossare di nuovo il costume intero di Guess, e dubitiamo che sia l’ultima volta che lo vedremo quest’estate.

Con il ritorno della moda anni ’90, il costume intero sta vendo un revival.

Se molti costumi interi sembrano ricordare tempi ancora più nostalgici, come quelli di Marilyn Monroe o Audrey Hepburn, quello sfoggiato da JLo è un modello tipicamente anni ’90, come quelli che la serie tv Baywatch ha reso popolari.

Se anche tu hai voglia di atmosfere anni ’90, non lasciarti sfuggire questo costume intero che, tra l’altro, è in vendita sul sito di Guess a soli 60 euro.