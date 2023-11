Jennifer Lopez ha detto di sentirsi “più bella che mai” da quando è tornata con Ben Affleck. In una nuova intervista con Vogue, la cantante, 54 anni, ha rivelato che il marito “vuole che io capisca il mio valore e conosca il mio valore”. E ancora: “Mi sento ancora più rilassata e a mio agio, il che mi fa sentire ancora più bella di quanto mi sia mai sentita con qualcun altro”, ha aggiunto.

La star di Marry Me ha continuato spiegando di essere arrivata a un punto della vita in cui ama ogni parte di se stessa “senza scusarsi”. “Ogni parte di me, il mio corpo, la mia voce, le mie scelte, anche i miei errori”, ha detto Lopez, che si è sposata con Affleck nel 2022. Insomma, il loro legame sembra aver portato Jlo ad apprezzare ancora di più la vita e le sue capacità e potenzialità.

Jennifer Lopez condivide i gemelli Emme e Max, 15, con l’ex marito, il cantante Marc Anthony, mentre Affleck è padre di Violet, 17, Seraphina, 14, e Samuel, 11, avuti dall’ex moglie e attrice Jennifer Garner. Jlo e Ben erano stati già fidanzati nel 2002, ma l’anno successivo avevano annullato la cerimonia prevista. Un addio molto sofferente per entrambi. Si sono poi riconciliati nel 2021.

In una precedente intervista sempre a Vogue, Jennifer Lopez aveva detto: “Io credo ancora nella tradizione, nell’amore romantico, penso proprio di essere quel tipo di ragazza”. Poi ancora: “I miei genitori mi hanno insegnato il valore del duro lavoro e l’importanza di essere una brava persona”, spiega. “Il problema è che come coppia non hanno funzionato. E questo ha inevitabilmente influito sulle mie aspirazioni nella vita sentimentale. Chi sono tua madre e tuo padre, il modo in cui ti amano e ti insegnano ad amare gli altri diventano i modelli positivi e negativi con cui ti rapporti nella vita”.