Jennifer Lopez lancia un marchio di alcolici ma non beve: fan in rivolta

Jennifer Lopez ha scelto Capri per lanciare un nuovo prodotto alcolico realizzato con Delola, il suo marchio di bevande alcoliche. Eppure, per la prima volta dopo anni, la pop-star è stata fortemente criticata dai suoi stessi fan che non hanno potuto fare a meno di notare come Jennifer Lopez si vanti da anni di non bere alcol, e come quindi tutto il progetto sia poco credibile.

L’attrice e cantante ha deciso di lanciare una nuova varietà di spritz ipocalorici. Come spiega Jennifer Lopez nello spot, la ricetta si ispira alla tradizione italiana senza aggiungere additivi né zuccheri: “La percentuale di alcool presente equivale circa a un calice di vino”.

Ma questa notizia non è piaciuta ai fan di JLo, che hanno fortemente criticato la scelta di lanciare un prodotto alcolico visto che lei stessa ha più volte affermato di non bere alcol.

“Sempre più mi rendo conto dell’importanza di godermi la vita – afferma JLo in un video su Instagram per pubblicizzare il prodotto – Volevo solo creare qualcosa di più gustoso, con ingredienti migliori, qualcosa che vorrei bere con i miei amici e la mia famiglia e questo è Delola”.

Lopez che a fondato il marchio con i veterani del settore delle bevande Ken Austin e Jenna Fagnan e il suo manager Benny Medina, ha spiegato che questo progetto è in lavorazione da due anni e Lola è un soprannome che mostra il suo “lato più giocoso e spensierato”.

Fan in rivolta contro Jennifer Lopez

“Certo si tratta di affari e soldi, ma sembra davvero fasullo che promuova un marchio di alcolici quando parla spesso del fatto che l’alcol fa male alla pelle e quindi non è parte del suo stile di vita”, ha commentato un fan dell’attrice.

“Il capitalismo colpisce ancora”, ha scritto un altro, e un altro ancora ha affermato: “Perché non creare un marchio di drink non alcolici considerando che ha detto più volte che lei non beve?”.