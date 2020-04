Jennifer Lopez e il compagno Alex Rodriguez stanno trascorrendo la quarantena insieme.

La loro severa routine alimentare e sportiva prosegue tra le mura domestiche.

La coppia ha condiviso più volte sessioni di allenamento nelle più famose palestre di New York e Los Angeles.

Quanto alla dieta seguita da Jlo e Arod, il loro ex chef personale Kelvin Fernandez ha svelato a Us Weekly cosa c’è nel frigo della coppia.

“[Hanno] acqua frizzante, sempre frutta e verdura, come le fragole, anche se Jennifer non è una grande fan della frutta. I bambini adorano le loro bacche fresche”, ha detto Fernandez.

“Ci sono sempre verdure come spinaci, cetrioli e sedano per preparare il succo verde”.

A detta dello chef, J.Lo e A-Rod “adorano iniziare la giornata con un succo verde”.

Nella colazione c’è anche la pancetta di tacchino.

“Le uova sono sempre le più grandi. La pancetta di tacchino è sempre la più grande”, ha aggiunto Fernandez.

“Amano il pollo e la salsiccia di mele al mattino, la pancetta di tacchino è un must in ogni momento e albumi freschi. Si rompono uova per tutta la settimana”.

“[Il loro team] sa cosa mangiano regolarmente, quindi ci sono sempre uova, ci sono sempre spuntini sani e salutari e c’è sempre del junk food per i bambini”, dice.

A cena, la famiglia ama anche il cibo messicano. “Adorano il taco day. Potrebbe essere martedì, potrebbe essere mercoledì, potrebbe essere giovedì, non importa”, ha spiegato. “Adorano i tacos.”

“La cosa più importante è che la dispensa è sempre rifornita, il frigorifero è sempre rifornito”.

Cosa ha detto Jennifer Lopez della sua dieta.

“Porto sempre con me frutta e verdura per darmi qualcosa su cui fare uno spuntino tra i pasti”, ha confermato in passato Jlo, come si legge su HarpersBazaar.

E se queste non basta, cerca qualcosa di più sostanzioso.

“Le proteine sono il mio punto di riferimento ogni volta che inizio ad avere voglie”, ha specificato. “Mi riempiono e mi tengono piena più a lungo. Sono un ottimo carburante muscolare”. (Fonte: womenshealthmag.com).