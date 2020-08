Jennifer Lopez segue una dieta ferrea per stare in forma e si allena costantemente per mantenere il suo fisico sportivo.

Ci sono due alimenti che la cantante non ama mangiare, come rivelato dal suo chef personale, Kelvin Fernandez.

Il primo è il salmone. “So che Jennifer non ama il salmone, quindi se sto cucinando salmone da mettere in tavola devo sempre fare un branzino o un halibut o merluzzo per Jennifer”, ha detto a Us Weekly.

Non perché Jlo consideri il salmone malsano, ma perché non è tra i suoi piatti prediletti.

“Non è una fan della consistenza e del gusto del salmone”, ha spiegato Fernandez.

L’altro cibo che Jennifer Lopez non apprezza sono i frutti di bosco, al contrario dei suoi gemelli di 12 anni, Max ed Emme, che li mangiano.

“Jennifer non è una persona da frutta”, ha sottolineato Fernandez.

Questo non vale per la frutta secca. Sembra che la cantante mangi una manciata di noci come fuori pasto se ha fame.

Questo alimento, oltre ad avere benefici anti-invecchiamento grazie al suo contenuto di acidi grassi essenziali, ha un effetto saziante.

Cosa mangia Jennifer Lopez.

A detta dello chef, J.Lo e compagno Alex Rodriguez adorano iniziare la giornata con un succo verde”.

Nella colazione c’è anche la pancetta di tacchino.

“Le uova sono sempre le più grandi. La pancetta di tacchino è sempre la più grande”, ha aggiunto Fernandez.

“Amano il pollo e la salsiccia di mele al mattino, la pancetta di tacchino è un must in ogni momento e albumi freschi. Si rompono uova per tutta la settimana”.

“[Il loro team] sa cosa mangiano regolarmente, quindi ci sono sempre uova, ci sono sempre spuntini sani e salutari e c’è sempre del junk food per i bambini”, dice.

A cena, la famiglia ama anche il cibo messicano.

“Adorano il taco day. Potrebbe essere martedì, potrebbe essere mercoledì, potrebbe essere giovedì, non importa”, ha spiegato. “Adorano i tacos”.

“La cosa più importante è che la dispensa è sempre rifornita, il frigorifero è sempre rifornito”.