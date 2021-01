Jennifer Lopez ha da poco lanciato la sua linea bellezza, ma nel corso degli anni si è affidata a diversi brand per prendersi cura della sua pelle e non tutti sono inaccessibili.

Nel 2016, JLo ha rivelato a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal.

Il prodotto, che offre anche una protezione solare, include acido glicolico, vitamina C e pro-retinolo, tutti potenti ingredienti per illuminare la carnagione.

L’acido glicolico è stato usato per decenni ed è utile per il trattamento dell’acne, così come le linee sottili e le rughe.

La vitamina C, antiossidante, aiuta a riparare la pelle danneggiata per renderla più tonica, mentre il pro-retinolo, derivato della vitamina A, stimola la produzione di collagene e il ricambio cellulare.

Altri prodotti amati da Jennifer Lopez.

La star latino americana è una fan di Rosewater Balancing Mist di Jurlique, uno spray rinfrescante, formulato per idratare e ammorbidire la pelle.

Ricco di rosa e marshmallow, Jurlique Rosewater Balancing Mist aiuta a ripristinare un sano equilibrio cutaneo, facendo sentire la pelle rivitalizzata.

Nei mesi scorsi la cantante ha fatto sapere che per prendersi cura della sua chioma si affida al kit del marchio Hers.

“Questo trattamento completo per capelli aiuta a farli ricrescere, riduce la caduta e li rinforza”, ha detto.

Quando Jennifer Lopez vuole apparire abbronzata sul red carpet usa la lozione Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

Un prodotto idratante noto come “l’alternativa preferita di Hollywood all’autoabbronzante”.

Per quel che riguarda i capelli bianchi, il parrucchiere della star, Chris Appleton, ha svelato l’alleato di bellezza preferito dalla star per coprire la ricrescita dei capelli bianchi.

Si tratta di Color Wow Root Cover Up, una polvere applicabile con un pennellino, che agisce come un correttore per i capelli bianchi, facile da rimuovere tanto quanto lo è da applicare.