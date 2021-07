“Ben e Jen trascorrono quasi tutte le sere insieme quando non lavorano”, ha detto la fonte. “Hanno in programma di andare a vivere insieme molto presto.”

Alcune fonti hanno detto a Us Weekly che i due hanno intenzione di andare a convivere. La notizia arriva dopo quella secondo cui Jennifer Lopez avrebbe in programma di trasferirsi dalla East Coast a Los Angeles .

E la fonte ha anche detto che Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ben consapevoli che le persone pensano che si stiano muovendo troppo velocemente. Oltre alla prospettiva di vivere insieme, si dice che la cantante sia pronta per diventare una “matrigna” perfetta per i figli di Ben. E si aspetta lo stesso da lui con i suoi figli.

“[Loro] ridono di chiunque dica che stanno affrettando le cose. Per come la vede Jen, lei e Ben hanno tutta la loro vita ora per sistemare le cose in modo confortevole”, ha aggiunto la fonte. “Intende essere una matrigna coinvolta che è lì per Ben, inoltre vuole che lui farà lo stesso sforzo con lei e i figli di Marc.”