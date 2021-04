C’è una crema approvata anche da Jennifer Lopez che sembra essere una vera alleata contro i segni del tempo.

La cantante ha rivelato ad Andy Cohen nel 2014 di essere una fan di lunga data della Rose Day Cream di Dr.Hauschka, brand amato anche da Jennifer Aniston.

La crema giorno è ricchissima di rosa e la racchiude in sé nelle sue molte sfaccettature. Nutre e protegge la pelle secca e sensibile, che tende a presentare arrossamenti e dilatazione capillare.

I suoi estratti di petali di rosa e bacche di rosa canina armonizzano e rinforzano la pelle, mentre il burro di karité, la cera di rosa e l’olio di avocado la preservano dalla disidratazione.

Il prodotto va distribuito uniformemente sulla pelle del viso, sul collo e se volete anche sul décolleté al mattina, dopo avere deterso il viso e passato un tonico.

La crema può essere usata anche come base per il trucco.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Lopez.

Due anni fa il truccatore di Lopez, Scott Barnes, ha rivelato uno dei segreti della sua cliente per una pelle luminosa.

Parliamo di Ultra Sheer Face Mist Sunscreen di Neutrogena, che il make up artist vaporizza sul volto della cantante dopo aver applicato il trucco.

Lo spray dona alla pelle un aspetto rugiadoso e naturalmente luminoso, fornendo anche una protezione dai raggi solari.

Nel 2016, JLo ha rivelato a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal.

Se la star latino americana vuole apparire abbronzata sul red carpet usa la lozione Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

JLo e Alex Rodriguez, amore al capolinea.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Dopo settimane di notizie incerti che descrivevano la coppia in crisi, sono stati i diretti interessati a fare chiarezza.

“Ci siamo resi conto di essere migliori come amici e non vediamo l’ora di restare così”, hanno rilasciato i due in una dichiarazione congiunta a People. “Auguriamo il meglio l’uno l’altro e per i figli”.