Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno ufficializzato la fine del loro fidanzamento. “Meglio da amici”, ha detto la coppia in una dichiarazione ufficiale fatta avere a Today, il programma mattutino in onda su NBC.

“Ci siamo resi conto – si legge nella nota – che funzioniamo meglio da amici e intendiamo rimanere tali. Continueremo a lavorare assieme, a sostenerci reciprocamente nei nostri progetti comuni”.

Al di là della rottura, resta un interrogativo che i siti di gossip hanno già messo in luce: che ne sarà dell’anello di fidanzamento di JLo?

Il gioiello in questione è un pezzo unico realizzato in platino con un diamante di notevoli dimensioni.

Il valore stimato sarebbe di circa un milione di dollari, anche se potrebbe anche avere un costo di cinque milioni tenendo conto delle dimensioni e dei carati della pietra (circa 10).

Secondo TMZ, Jennifer Lopez avrebbe ancora il prezioso gioiello e non lo avrebbe restituito al suo ex partner. Ma che progetti ha per l’anello?

Secondo le leggi dello Stato della California, chi regala l’anello ha diritto alla restituzione o può esigere parte del suo valore se il matrimonio non si celebra.

Nel 2004, quando la cantante ha annullato il suo fidanzamento con Ben Affleck, ha poi restituito l’anello con diamante rosa da 1,2 milioni di dollari che lui le aveva regalato.

Farò lo stesso anche con quello di Alex Rodriguez? E’ più che probabile, anche se rivenderlo potrebbe portare a una svalutazione del gioiello.

Il fidanzamento tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez.

La coppia aveva condiviso con i milioni di follower la foto in cui l’ex giocatore di baseball donava alla fidanzata il diamante durante una vacanza romantica alle Bahamas.

“Un’anima gemella non è qualcuno che ti completa. No, un’anima gemella è qualcuno che ti ispira a completare te stesso”, aveva detto Rodriguez.

“Un’anima gemella è qualcuno che ti ama con tale convinzione e così tanto cuore, che è quasi impossibile dubitare di quanto sei capace di diventando”.

“Esattamente quello che hai sempre voluto essere”.