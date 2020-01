Jennifer Lopez è una delle star più popolari del pianeta. Cantante, attrice, icona si stile e bellezza, guru del fitness, Jlo ha fatto del suo fisico una carta vincente. La diva latino americana non ha mai nascosto il modo in cui si mantiene in forma, soprattutto in questa fase della sua vita. Si è fatta riprendere numerose volte durante l’allenamento al fianco del suo compagno, Alexander Rodriguez, soprannominato A-Rod, ex giocatore di baseball statunitense. Una routine durissima non adatta a tutti, che necessita di costanza e sacrificio.

Jennifer Lopez è diventata un’ispirazione per le donne di tutte le età e la persona responsabile è in gran parte Dodd Romero, l’allenatore della cantante, che alcuni mesi fa ha rivelato quanto sia dura la routine di allenamento che praticano insieme. “Tutto il suo corpo è diventato più snello e sodo, ma ha il doppio della forza”, ha rivelato l’esperto a Us Weekly, specificando che si allenano da 4 a 5 volte a settimana.

Ma dietro gli addominali scolpiti di Jlo non c’è solo il fitness, bensì anche la corretta alimentazione. La sua dieta è progettata per migliorare l’efficacia sportiva e comprende 5 categorie di alimenti: proteine, verdure, grassi, carboidrati e acqua. Elementi che tra l’altro fanno parte della nostra dieta mediterranea, uno dei regimi dietetici migliori al mondo insieme a quello giapponese.

“Sta lontano dagli alimenti trasformati”, mette in guardia Romero, che raccomanda che la maggior parte dei piatti sia composta da verdure, sì, è meglio che siano foglie verdi come spinaci, broccoli, bietole o cavoli ricci. Ma anche di evitare le carote e il mais cotti perché sono ricchi di zuccheri. Lopez non trascura omega 3 e 6 e una manciata al giorno di noci. Tra i carboidrati concessi le patate dolci, il riso integrale, la quinoa o la farina d’avena. Importante anche l’idratazione: “Bevi almeno sette bicchieri d’acqua al giorno”, raccomanda Dodd Romero.