Jennifer Lawrence ha detto che Donald Trump l’ha trasformata da repubblicana a democratica.

Una dichiarazione che non poteva passare inosservata, considerando che a breve, il prossimo 3 novembre, ci saranno le nuove elezioni presidenziali.

L’attrice premio Oscar ha spiegato di essere cresciuta in una famiglia repubblicana, una situazione che ha plasmato le sue opinioni politiche.

“Sono cresciuta repubblicano”, ha detto la star del cinema nel podcast Absolutely Not.

“La prima volta che ho votato, ho votato per John McCain. Ero un po’ repubblicana. Ho basato la mia politica sulle cose con cui sono cresciuta”.

“Ho avuto la fortuna di crescere in una casa repubblicana, dove ho potuto vedere i benefici fiscali di alcune delle politiche repubblicane e ho anche potuto vedere che le questioni sociali non erano in linea con le mie opinioni”.

Ma l’arrivo di Trump alla Casa Bianca “ha cambiato tutto” per lei e la sua prospettiva è cambiata.

“Questo è un presidente incriminato che ha infranto molte leggi e si è rifiutato di condannare la supremazia bianca“, ha sottolineato l’attrice.

All’inizio di questo mese, Jennifer Lawrence ha parlato della sua educazione via social con l’attrice di “Broad City” Ilana Glazer.

Jlaw ha detto che è stata contenta di aver conosciuto una prospettiva repubblicana, ma poi quando è diventata grande i suoi valori sono cambiati.

“Sono grata in un modo strano di avere la prospettiva repubblicana, crescendo in una casa di repubblicani e sentendo perché dovremmo votare repubblicano – per motivi fiscali, per motivi religiosi”, ha detto.

“E poi, sai, cresci e inizi a diventare un cittadino del mondo e le mie convinzioni personali hanno iniziato a cambiare”.

“Ho pensato, beh, immagino sia giusto per me pagare le tasse, perché è un po’ come pagare l’affitto per vivere in questo fantastico paese, e mi piacciono le cose come gli ospedali e le scuole e ha senso (recitare) la mia parte come un cittadino per rendere questo paese il più grande possibile”.