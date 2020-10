Jennifer Aniston ha un posto speciale nella memoria di milioni di persone per il suo ruolo di Rachel Green della serie Friends.

Il personaggio di Rachel è il più iconico della sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman.

Sappiate che Makeup Revolution ha lanciato una collezione make up ispirata a Friends in edizione limitata per Ulta.

La linea include prodotti per labbra e occhi, come i rossetti basati sui personaggi dello show, inclusa Rachel Green.

Il lipstick Rachel ha una tonalità malva altamente pigmentata e ricorda il famoso rosso-marrone che abbiamo visto tante volte sulle sue labbra, in perfetto stile anni 90.

Il rossetto costa solo 6,99 euro ma c’è una nota dolente: è già andato sold out, potete però attendere che torni disponibile e acquistarlo appena possibile.

Come potete immaginare non si tratta del prodotto utilizzato da Jennifer Aniston per le riprese della serie.

L’attrice ha rivelato nel 2017 che quello che indossava sul set era il rossetto M.A.C Satin Lipstick Paramount.

Anche il modello ispirato al personaggio di Monica, interpretata da Courteney Cox, è out of stock. In questo caso si tratta di un rosso opaco.

Sul sito di Revolution Beauty la linea così presentata:

“Che tu ti stia preparando per un primo appuntamento, andando verso il tuo caffè preferito in stile ‘Central Perk’ (il famoso caffè della serie, ndr) o festeggiando con riluttanza un compleanno importante, questi rossetti morbidi, cremosi e confortevoli offrono una grande quantità di colore pigmentato con un splendida finitura satinata opaca per ogni occasione”.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Aniston.

Tra gli strumenti non propriamente economici che la star usa c’è il trainer facciale NuFace Trinity.

Lo strumento si può usare a casa ed è stato progettato per tonificare il contorno del viso, il tono della pelle e le rughe.

Fra i prodotti di punta della sua skincare ci sono anche alternative low cost.

Jennifer Aniston è una grande fan del Dr. Hauschka Lip Balm. Prezzo: 15 euro.