Jennifer Aniston approva questa maschera per labbra

I follower di Jennifer Aniston hanno avuto la possibilità di conoscere qualche segreto di bellezza della star grazie a una sua storia apparsa su Instagram. La star americana ha inquadrato dei prodotti della sua truccatrice e parrucchiera sul set di “The Morning Show”.

Tra gli alleati di bellezza svelati inconsapevolmente c’è la Magic Cream di Charlotte Tilbury, prodotto iconico della make up artist britannica. Ma anche un altro cosmetico merita attenzione: la Kissu Lip Mask di Tatcha, il brand più amato da Meghan Markle.

La maschera per le labbra di Tatcha è un prodotto in edizione limitata andato subito esaurito, al punto che il marchio l’ha poi venduto in modo permanente.

La nuova formula rossa ha gli stessi ingredienti che rendono l’originale così popolare: squalano, un ingrediente super idratante, olio di camelia giapponese e vitamine A, B, D ed E che stimolano la pelle.

Un’utente che l’ha acquistata scrive: “Amore, amore, amore per questo prodotto. Nutre e idrata come una maschera per le labbra da notte. Questo detto da una persona che vive in un ambiente umido e secco e ha la pelle secca per 3/4 stagioni! (…)”.

Un’altra scrive: “Sono ossessionato. Stavo cercando una “tinta” per le labbra che non fosse super essiccante e questo è un mix tra una tinta e un gloss”.

Altri prodotti amati da Jennifer Aniston.

Tra gli strumenti di lusso amati da Jennifer c’è la Gold Sculpting Bar di Jillian Dempsey, makeup artist delle star, nonché moglie dell’attore Patrick Dempsey.

L’attrice ha rivelato a InStyle: “È così dannatamente bello mettere l’olio sul viso e farla rotolare”.

Tra i suoi alleati beauty c’è anche la maschera facciale anti-imperfezioni in bio cellulosa di 111Skin.

In un’altra intervista l’attrice ha rivelato che il suo rossetto preferito è l’Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder.