Jennifer Aniston, i suoi segreti per mantenersi in forma

Ci sono infiniti motivi per amare Jennifer Aniston che vanno al di là delle sue doti artistiche. L’attrice è ormai da decenni una guru di bellezza. I suoi look iconici sono entrati a far parte della storia della moda. Ma essere Jennifer Aniston non è facile perché la sua routine di allenamento e di bellezza è ferrea e, anche, molto costosa.

Jennifer è una grande sportiva e si allena seguendo numerose discipline. Dagli esercizi di plank alla boxe. A volte si allena nel cuore della notte quando sta girando. “Di solito faccio una tripletta di cardio”, ha detto a People. “15 minuti sulla bici, 15 sulla corsa sul tapis roulant e poi 15 sull’ellittica”. “Quando le dico di andare deve rispondere”, ha detto il suo allenatore Leyon Azubuike a Women’s Health. “Se ha una ripresa alle 3 del mattino e dobbiamo allenarci prima, andiamo…Ci rispettiamo l’un l’altro in questo senso, quindi è un continuo avanti e indietro con rispetto e comprensione reciproci”.

Quando si sveglia, adotta un approccio consapevole alla sua giornata. Ha detto a Radio Times che beve del succo di sedano e medita prima di allenarsi. La star ha spiegato all’Australia’s Now to Love che trova il tempo per coccolarsi un giorno alla settimana. “La domenica è il giorno della mia spa. Di solito mi concedo un buono scrub, uso una maschera e poi usa un idratante Aveeno”, ha detto. “Lo lascio in azione durante la notte e quando mi sveglio ho quella pelle rugiadosa, luminosa e scintillante”.

Jennifer ama farsi un frullato con banane, ciliegie, more, polvere di verdure, collagene, un po’ di polvere di cacao, gocce di stevia al cioccolato e latte di mandorle al cioccolato. Lo ha rivelato lei stessa alla rivista People.

Il suo regime alimentare non è fatto di drastiche privazioni, come lei stessa ha spigato secondo quanto si legge su Grazia: “La mia dieta non ha rinunce, è quella che mi fa mangiare bene tutto l’anno. È piuttosto semplice: mangiare più frutta e verdura possibile, tenere basso il livello di zuccheri, bere moltissima acqua e dormire bene”.