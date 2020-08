Il team di cui avevamo bisogno nel 2020. Potremmo dover aspettare ancora un po’ per un ritorno di Friends, ma intanto possiamo accontentarci del ritorno insieme di Jennifer Aniston e Brad Pitt.

Certo, non un ritorno insieme come coppia. Qui si parla di una riunione per un progetto di beneficenza, ma può essere già un buon premio di consolazione.

Jennifer Aniston e Brad Pitt si riuniranno per Feelin ‘A-Live di Dane Cook. L’ex coppia parteciperà a un ‘table read’ del film ‘Fuori di testa’ (Fast Times at Ridgemont High), commedia del 1982 con Sean Penn.

Si tratta di una lettera collettiva improvvisata del copione e, secondo la CNN, anche Sean Penn ha firmato per il progetto. Così come Jimmy Kimmel, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey e Julia Roberts.

L’evento raccoglierà fondi per l’organizzazione no profit di Penn, CORE e REFORM Alliance, e sarà trasmesso in live streaming venerdì alle 8 pm ET (Eastern Time) sulla pagina Facebook di CORE.

In Italia, saranno le 2 di notte di giovedì.

CORRELATO: Jennifer Aniston, la crema antirughe low cost che usa.

Questo sarà il primo evento in cui Jennifer Aniston e Brad Pitt appariranno insieme sullo schermo dopo circa 19 anni. Nel 2001, Brad Pitt apparì come guest star in un ormai famoso episodio di Friends.

In realtà, i due si sono già incontrati di persona all’inizio di quest’anno ai SAG Awards. In quell’occasione, Jennifer Aniston vinse un premio per la sua interpretazione nella serie ‘The Morning Show’ trasmessa sulla piattaforma in streaming Apple TV+. Brad Pitt, invece, vinse un premio per il suo ruolo nel film C’era una volta a Hollywood.

Dopo che Brad Pitt ha partecipato alla festa di compleanno di Jennifer Aniston lo scorso anno, le voci di un ritorno di fiamma tra i due hanno cominciato a circolare.

Ma una fonte ha spiegato a E!:

“Qualcuno ha esteso l’invito a Brad di venire alla festa di Jen e lui ha accettato. Voleva sostenere Jennifer Aniston ed è stata un’occasione importante. Ma solo questo. È stata una bella serata con le persone che hanno fatto parte della sua vita. Sicuramente non c’è null’altro tra loro. Sono amici, ma questo è tutto”.