James Middleton e Alizée Thevenet si sono sposati in gran segreto nel sud della Francia, a Bormes-les-Mimosas.

Il fratello minore di Kate Middleton è convolato a nozze lo scorso 11 settembre e ne ha dato lui stesso l’annuncio su Instagram, dove ha postato una foto insieme alla neo moglie.

Non ha specificato chi fossero gli invitati alla cerimonia, ma sappiamo che si sono sposati “circondati dalla famiglia”. Difficile immaginare che tra gli invitati ci fosse anche la duchessa, considerando che la sua presenza non sarebbe passata inosservata.

“Mr e Mrs Middleton”, ha scritto James Middleton: “Ieri ho sposato l’amore della mia vita circondato dalla famiglia, dagli amici e, ovviamente, qualche cane nel bellissimo villaggio di Bormes-les-Mimosas. Le parole non possono descrivere quanto io sia felice”.

Alizée è un’analista finanziaria di origini francesi, che da tempo residente a Londra. I due avevano annunciato le nozze nell’ottobre 2019, quando lui aveva chiesto la mano della sua fidanzata con un anello di zaffiro.

Poi l’inizio della pandemia ha ritardato i tempi, così come accaduto per migliaia di coppie prossime alle nozze. Ma ora la cerimonia ha avuto luogo.

James Middleton e la sua battaglia contro la depressione.

In un’intervista con il magazine Tatler, l’imprenditore aveva dichiarato di aver sofferto di una forte depressione, che ha definito “un cancro della mente”.

“La depressione era paralizzante. È quello che ti tiene a letto, mentre l’ansia ti fa sentire in colpa per essere lì. Ho pensato, ‘Per che cosa sono così depresso?’”.

“Sono stato così fortunato con la mia educazione, ho avuto tutte le cose che volevo. Non è che volessi di più, ma c’era qualcosa che non andava mai bene … E più lo ignoravo, più prendeva il sopravvento”.

“(…) All’improvviso, e pubblicamente, venivo giudicato se la mia vita era un successo o un fallimento. Una situazione continua di pressione”.

L’amore delle due sorelle, Kate e Pippa, così come quello per i suoi cani, lo hanno fatto riemergere dal buio. “Sono felice, mi sento di nuovo James Middleton”, aveva detto.

“Mi sento come quando avevo 13 anni, entusiasta della vita. Mi sento di nuovo me stesso e non potrei chiedere di più”, aveva raccontato sul Tatler.