Irina Shayk ha detto addio ai tacchi ormai da tempo e quando viene fotografata per le strade di New York appare con look ben lontani da quelli sfoggiati sul red carpet.

Una delle ultime passioni della supermodella sono gli stivali militari, abbinati a dei mini dress estivi e autunnali.

Un salto agli anni 90 che nella Grande Mela ha già convinto molte modelle, da Kaia Gerber e Hailey Bieber, da sempre sostenitrici dello street style.

Altri look di tendenza di Irina Shayk.

Nei mesi scorsi un altro outfit di Irina Shayk ha fatto breccia nel cuore delle fashion addicted.

La modella ha indossato uno slip dress firmato dal brand Ttswtrs, etichetta fondata nel 2013 dalla stilista e costumista Anna Osmekhina.

Il capo è realizzato in seta ed è caratterizzato da una stampa “tattoo” nella parte anteriore.

Non è una stampa qualsiasi quella scelta da Irina Shayk, perché sul vestito si legge chiaramente “No more violence” (non più violenza).

Il modello costa 420 dollari, scontato dagli iniziali 700 ed è disponibile dalla taglia XS alla L.

Un riferimento alla non violenza a fronte di quando sta avvenendo in America in questo periodo.

Il look militare di Melania Trump.

Melania Trump ha scelto un look militare all’ultima convention repubblicana per sostenere il marito Donald in vista delle prossime elezioni presidenziali.

La first lady ha indossato un completo verde militare con gonna longuette, che ricordava un abito femminile della Seconda Guerra Mondiale.

L’outfit ha ricevuto molte critiche, soprattutto perché è stato visto come un omaggio alle armi, in un periodo in cui l’America è alle prese con movimenti anti violenza e a difesa dei diritti degli afroamericani.

“Abbiamo indossato la guerra”, ha scritto con ironia chi gestisce la pagina Instagram Diet Prada, punto di riferimento per le amanti della moda, seguita da più di 2 milioni di persone.