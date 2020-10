Irina Shayk è reduce dalla settimana della moda milanese dove è apparsa raggiante sulla passerella di Versace.

Tra una sfilata e l’altra la top model russa mangia un particolare spuntino, che si concede per avere l’energia necessaria a dare il meglio di sé durante il fashion show.

L’ex compagna di Bradley Cooper è solita mangiare mango biologico disidratato senza zuccheri aggiunti, fragole e acqua.

Per quel che riguarda il mango, si arriva a un 30 calorie a porzione, fornendo all’organismo anche vitamina C.

Il suo alto contenuto di fruttosio ci invita a consumarlo però con moderazione.

Sembra avere anche un potere saziante dovuto alla sua eccellente fonte di fibre, ma questo riguarda soprattutto il frutto fresco.

Le fragole sono un altro frutto alleato della salute, essendo molto ricche di vitamina A.

Questo frutto è anche alleato dell’intestino, specie per chi soffre di malattie infiammatorie croniche intestinali.

Un semplice intervento dietetico potrebbe mitigare l’infiammazione del colon e migliorare la salute intestinale.

Altri segreti di bellezza di Irina Shayk.

Tra i cibi preferiti della modella per depurarsi ci sono pomodoro, avocado, uovo sodo, pane integrale e tè.

Questi prodotti apportano i benefici in quanto sono una fonte di proteine, grassi, vitamine e carboidrati.

Nella dieta di Irina c’è anche il frullato di sedano e prezzemolo, su cui fa affidamento per il potere diuretico e anticellulite di questi vegetali e sull’interessante contributo di vitamine e minerali.

Un alleato per eliminare le tossine, che la musa Versace consumerebbe al mattino.

Altro segreto di bellezza della modella è la sauna a infrarossi, che agiscono direttamente sul corpo per riscaldarlo. Questo fa entrare il calore più in profondità:

“Ti liberi dalle tossine dall’interno. Ti fa sudare per davvero, ma non è un sudore come l’allenamento. Vado una o due volte a settimana quando sono a New York, e mi sento come se stessi facendo sport perché puoi bruciare 600 calorie”, ha detto Shayk a W Magazine.