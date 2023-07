Irina Shayk e Tom Brady nuova coppia dell’estate? Lo scoop di Page Six

Irina Shayk e Tom Brady nuova coppia dell’estate? Il sito di gossip più autorevole del pianeta, Page Six, ha pochi dubbi a riguardo. Il campione di football e la modella sono stati fotografati in macchina insieme, dopo aver trascorso la notte a Los Angeles. Si sono scambiati tenere carezze e, a giudicare dagli sguardi complici, sembrerebbe proprio esserci qualcosa in più di una semplice amicizia.

Galeotto sarebbe stato il matrimonio del miliardario Joe Nahmad, che si è sposato negli scorsi mesi in Costa Smeralda, dove i due avrebbero avuto modo di conoscersi. Ora, sembrerebbe arrivata la conferma di quell’interesse reciproco. Entrambi sono single, dopo la fine delle loro relazioni precedenti.

Tom Brady è stato sposato con la top model brasiliana Gisele Bündchen, insieme alla quale ha avuto due figli: Benjamin Rein, nato l’8 dicembre 2009 e Vivian Lake, nata il 5 dicembre 2012. Nell’ottobre del 2022, poco prima di annunciare la fine del matrimonio durato 13 anni con Brady, Gisele aveva espresso il desiderio che fosse “più presente” come padre.

“Ho sicuramente avuto quel tipo di conversazione con lui più e più volte”, aveva detto la Bündchen a Elle a settembre. Poi ha aggiunto: “Ho fatto la mia parte, che è quella di esserci per [Tom]. Mi sono trasferita a Boston e mi sono impegnata a creare un ambiente protetto e amorevole in cui far crescere i miei figli, che mi permettesse al contempo di sostenere lui e i suoi sogni”.

Irina Shayk è stata legata all’attore e regista Bradley Cooper, dal quale ha avuto una figlia, Lea, che ha sei anni. Intervistata dal magazine Harper’s Bazaar, la modella ha fatto sapere che lei e Cooper sono rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione.

​”Stiamo insegnando a nostra figlia che la cosa più importante è essere gentili con le persone. Ogni volta che la mandiamo a scuola le ripetiamo di trattare le persone con gentilezza. Le persone gentili possiedono un’autentica bellezza che va ben oltre la superficie​​​​​”, aveva detto la modella, ricordando che sua nonna è stata, in questo senso, di grande esempio per lei: ​”Aveva sempre una parola buona per tutti​​​​”.