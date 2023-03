Iman di Giordania si sposa con Jameel Alexander Thermiotis. Le nozze tra la principessa giordana e il finanziere sono state fissate per domenica 12 marzo 2023. L’annuncio è stato affidato, con un brevissimo preavviso, a un post via social. A dare la lieta notizia è stata la Regina Rania, che ha svelato il matrimonio imminente, postando una serie di scatti privati della principessa e della famiglia reale hascemita, che includono anche un’anteprima della tiara destinata alla sposa.

L’annuncio della regina Rania

“La prima volta che ho tenuto in braccio la mia bambina, sapevo che la mia vita non sarebbe stata più la stessa. Tra una settimana sarà una sposa”, scrive la regina. “Mia preziosa Iman, sono così felice per te e così orgogliosa per tutto ciò che sei. Grazie alla talentuosa Elissa e alla brillante Imarwan Khoury per questo meraviglioso regalo (sono due artisti famosi, che molto probabilmente canteranno alle nozze) e per la vostra straordinaria capacità di catturare i sentimenti in modo così meraviglioso”, ha aggiunto.

Chi è il futuro marito di Iman di Giordania

Jameel Alexander Thermiotis ha 28 anni (la principessa ne ha 26) e ha origini greche anche se è nato a Caracas, in Venezuela. E’ laureato in business administration e lavora a New York come Managing Partner per un fondo di Venture Capital. Nelle scorse ore è apparso al fianco della futura moglie, in uno scatto via Instagram, dove si vede bene l’anello di fidanzamento che suggella il loro amore.

Il comunicato della Casa Reale Giordana

“La Royal Hashemite Court è lieta di annunciare che il matrimonio di Sua Altezza Reale la Principessa Iman bint Abdullah II e il Sig. Jameel Alexander Thermiotis avrà luogo il 12 marzo 2023. La Royal Hascemite Court estende le sue sincere congratulazioni alle Loro Maestà il Re Abdullah II e la Regina Rania Al Abdullah in questa occasione, e augura a Sua Altezza Reale la Principessa Iman e il Sig. Thermiotis una vita di felicità”.