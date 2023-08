Imagine Dragons in Concerto a Roma: Scaletta, news e chi apre il concerto

Gli Imagine Dragons, con la loro carica travolgente, stanno per infiammare Roma. Il 5 agosto faranno tappa al leggendario Circo Massimo per l’attesissima data italiana del loro Mercury World Tour 2023.

Concerto Imagine Dragons: Biglietti Esauriti e una super attesa

Non c’è dubbio che i biglietti siano andati a ruba, e i fan italiani sono pronti a vivere un’esperienza indimenticabile. La band è pronta a regalare una serie di hit travolgenti che faranno scatenare il pubblico, da “Believer” a “Thunder” e oltre. La scaletta promette di offrire una selezione irresistibile dei successi che hanno catturato i cuori di milioni di fan in tutto il mondo.

Il Concerto: Un’Esplosione di Energia e Buona Musica

Quando si tratta di un concerto degli Imagine Dragons, gli spettatori possono aspettarsi una performance carica di energia elettro-rock che non deluderà. La band, nata a Las Vegas, ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo mix unico di suoni rock e hip-hop, arricchiti da ritmi martellanti e magnetici.

Un Viaggio Musicale Eccezionale

Da una band in cerca del proprio stile a una formazione di successo capace di riempire gli stadi di tutto il mondo, gli Imagine Dragons hanno attraversato un incredibile viaggio musicale. Con oltre 50 premi e 75 milioni di copie vendute dei loro album, Dan Reynolds e i suoi compagni si sono affermati come una delle band più influenti e amate della scena musicale contemporanea.

Imagine Dragons: l’Attesa per il Concerto a Roma

L’entusiasmo per il concerto al Circo Massimo è palpabile. La band ha dimostrato di essere capace di emozionare le masse con le loro performance cariche di vitalità e l’energia contagiosa che li caratterizza. L’ultima volta che hanno suonato in Italia è stato nell’estate del 2022, con un concerto a Milano che ha lasciato il pubblico estasiato.

La Scaletta del concerto degli Imagine Dragons a Roma

La scaletta del tour attuale si è rivelata una selezione perfetta dei successi della band. Durante le esibizioni, il pubblico può aspettarsi di essere travolto da brani come “My Life”, “Believer”, “It’s Time”, “Thunder”, “Demons” e molti altri. L’energia contagiosa della band e l’interazione con il pubblico creeranno un’atmosfera indimenticabile. Nonostante non sia possibile sapere già adesso quale sarà la scaletta del concerto a Roma, possiamo fare dei pronostici. Per esempio, ecco la setlist del 15 luglio 2023 al Target Field di Minneapolis.

My life

Believer

It’s time

I’m so sorry

Thunder

Birds

Follow you

Natural

Whatever it takes

Sharks

Enemy

Bad liar

Demons

On top of the world

Bones

Radioactive

Walking the wire

La Band d’Apertura: AJR

Prima che gli Imagine Dragons salgano sul palco, il pubblico avrà l’opportunità di godersi l’esibizione degli AJR, una band indie americana composta dai fratelli Adam, Jack e Ryan Metzger. Il loro stile unico, che fonde elementi di pop, elettronica e dubstep, li ha resi un nome noto nel panorama musicale. La loro canzone “Bang!”, tratta dal quarto album “OK Orchestra”, è diventata un vero e proprio successo.

Insomma, l’attesa per il concerto degli Imagine Dragons a Roma è finalmente giunta al termine. I fan possono prepararsi per una serata di musica travolgente, emozioni forti e un’esperienza che rimarrà impressa nei loro cuori. L’energia della band, la scaletta ricca di successi e l’apertura degli AJR contribuiranno a creare un evento straordinario che non deluderà le aspettative.