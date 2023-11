Ilary Blasi come Maghan Markle, la sua verità su Netflix

Ilary Blasi come Meghan Markle, la sua verità su Netflix. Vestita con una camicia bianca, pantaloni scuri, tacchi vertiginosi, la conduttrice è la protagonista del teaser di “Unica”, rivelato da Netflix. Un docufilm incentrato sulla showgirl, desiderosa di dire la sua verità dopo la discussa separazione con Francesco Totti. E’ stata una separazione inaspettata, in passato negata, poi finita sui giornali quando l’ex calciatore è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna, Noemi. Ilary Blasi racconta per la prima volta la fine della sua storia d’amore. Un ritratto totalmente inedito, intimo e sincero, arricchito dalle testimonianze di persone che da sempre le sono state accanto.

“A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato”, dice Ilary, che usa il colosso americano per raccontare la sua versione dei fatti, un po’ come la Duchessa del Sussex ha fatto per parlare di ciò che l’ha portata ad allontanarsi dalla famiglia reale britannica.

Il titolo farebbe pensare proprio a una famosa esultanza della bandiera della Roma, che dopo un gol mostrò ai tifosi una maglia con la scritta “6 unica!”. “Voglio raccontarvi – prosegue Ilary Blasi – la mia storia per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me”, dice Blasi nel video che anticipa il documentario in arrivo su Netflix dal 24 novembre prodotto da Banijay Italia disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Unica è scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi e diretto da Tommaso Deboni. L’ex capitano della Roma e la storica presentatrice delle Iene, dell’Isola dei famosi e di tanti altri programmi, hanno 3 figli e stanno gestendo la separazione, che come è prevedibile tiene banco periodicamente sulle news tra aggiornamenti dal tribunale e cronaca rosa. (FONTE ANSA).