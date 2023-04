Ebbene sì: Selena Gomez ha realizzato l’ennesimo prodotto di bellezza che è diventato virale in poco tempo. Stiamo parlando del nuovo rossetto idratante Soft Pinch Tinted Lip Oil di Rare Beauty, che sembra essere davvero prodigioso. Andiamo a scoprirlo meglio.

Il Soft Pinch Tinted Lip Oil è un particolare lipstick che si trasforma in un olio leggero che nutre le labbra e aggiunge un tocco di colore e lucentezza. E’ disponibile in otto sfumature diverse e adatte a tutti, tra cui rosa freddi, malva e rossi tenui. E’ facile da usare e regala alle labbra un aspetto naturale.

La parte migliore? È così duraturo che in realtà funge anche da rossetto. Appena si stende, si sente il potere idratante ma è anche un prodotto super pigmentato, tanto da riuscire a rimanere a lungo sulle labbra.

E grazie a ingredienti come i semi di jojoba e l’olio di semi di girasole che forniscono una barriera idratante e una protezione antiossidante, non secca le labbra come gli altri rossetti a lunga tenuta.

Soft Pinch Tinted Lip Oil di Selena Gomez, tra i nostri preferiti del 2023

La consistenza del Soft Pinch Lip Oil è a metà strada tra un tradizionale olio per labbra, un gloss e un gel. È il prodotto per labbra coprente più modulabile e personalizzabile che abbiamo mai provato negli ultimi tempi. Può essere steso una sola volta per un effetto lucente e colorato molto naturale.

Oppure puoi stratificarlo più e più volte, per renderlo più opaco. Con l’estate che è finalmente nell’aria, mi piace indossarlo come un sottile gloss durante il giorno. Dà quell’effetto di aver mangiato molti ghiaccioli o lamponi, che è esattamente ciò che cerco non appena il sole inizia a tramontare dopo le 18.30.

Lo sappiamo, è ancora solo aprile ma questo rossetto idratante di Selena Gomez è già il nostro preferito tra i nuovi prodotti di bellezza del 2023. Corri da Sephora ad acquistarlo, non te ne pentirai.