Il principe Louis compie 5 anni: foto inedita con mamma Kate

Il più piccolo dei Cambridge, il principe Louis, oggi compie cinque anni. Per la speciale occasione, è stata diffusa una foto inedita in cui posa insieme a mamma Kate Middleton.

Nello scatto, apparso sui profili social ufficiali del Principe e Principessa del Galles William e Kate, il principe Louis appare sorridente con un maglioncino colorato e con sullo sfondo un prato verde. Ma anche un’immagine in cui il quarto in linea di successione al trono si diverte mentre posa in una carriola portato a passeggio proprio da mamma Kate.

Queste due foto sono opera della fotografa Millie Pilkington e non della principessa di Galles Kate Middleton, che negli anni aveva invece voluto immortalare lei stessa la famiglia avendo coltivato una passione per la fotografia. Nel 2021 ha anche pubblicato, in partnership con la National Portrait Gallery, un libro fotografico dal titolo ‘Hold still’ (‘Resta fermo’) sulla pandemia.

Nei giorni scorsi Kate Middleton ha invece diffuso una fotografia della scomparsa regina Elisabetta II che avrebbe compiuto 97 anni il 21 aprile, in cui la si ritrae circondata dai suoi nipoti e pronipoti.

In The Crown 6 l’inizio della relazione tra William e Kate

Nel frattempo, il Regno Unito (e non solo) si prepara all’arrivo di The Crown 6, in cui verrà mostrato l’inizio della relazione amorosa tra il principe William e Kate Middleton. A renderlo noto è stato recentemente il sito della Cnn. Le riprese della serie tv in onda su Netflix sono già iniziate e la trama prevede anche l’incontro tra i due nel 2001 all’università di St Andrews in Scozia. Dopo la morte della madre Diana, William finì i suoi studi a Eton, poi approdò a St Andrews dove si ritrovò nello stesso dormitorio di Kate.

I due iniziarono a frequentarsi come coppia nel 2003. Ad interpretarli ci saranno Ed McVey e Meg Bellamy. La quinta stagione di The Crown è terminata con la fine del matrimonio tra il principe Carlo e Diana, la sesta stagione dovrebbe andare in onda entro la fine dell’anno.