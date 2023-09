Harry, visita solitaria sulla tomba della nonna Elisabetta

Harry ha fatto una visita solitaria in forma privata sulla tomba della nonna Elisabetta, in occasione dell’anniversario della morte della regina. Il Duca del Sussex, 38 anni, si è recato alla Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor (dove ha sposato Meghan Markle nel maggio 2018) per effettuare la sua visita privata, fa sapere The Telegraph.

La regina Elisabetta è morta al castello di Balmoral, in Scozia, l’8 settembre 2022, all’età di 96 anni. E’ stata sepolta nella King George VI Memorial Chapel all’interno del parco del castello di Windsor il 19 settembre dopo il suo funerale di stato. Nel luogo di sepoltura sono sepolti anche il marito del defunto monarca, il principe Filippo, morto all’età di 99 anni nell’aprile 2021. E i suoi genitori, il re Giorgio VI, morto nel 1952, e la regina madre, morta nel 2002, come sua sorella, la principessa Margaret, morta anche lei nel 2002, tutte sepolte nella King George VI Memorial Chapel.

Intanto arrivano i primi bilanci su chi ha preso il posto della regina: suo figlio Carlo. Il sovrano si vede riconoscere intanto stabilmente come “un buon” re da circa il 50% dei britannici, secondo le rilevazioni periodiche di Ipsos, mentre solo un 10-12% gli imputa di fare “un cattivo lavoro”. Tendenza che contribuisce al consenso complessivo verso l’istituzione monarchica: consolidata a dispetto di molte previsioni nel dopo-Elisabetta a quota 62%, stando alla più fresca indagine demoscopica nazionale firmata YouGov. Numeri non in grado allontanare peraltro tutte le grane che continuano a incombere sia sul Regno sia sulla dinastia “in transizione”.

Come conferma – più delle contestazioni delle nicchie repubblicane o di qualche episodico lancio di uova – il forte sbilanciamento sia generazionale sia fra bianchi e minoranze (allarmante in prospettiva demografica) della suddivisione di questi consensi: solidissimi fra gli over 65 sino a toccare un plebiscitario 77%, assai meno nella fascia dei più giovani (18-24 anni), che solo al 30% guarda alla corona come qualcosa di “utile” per l’avvenire. Fonte: Ansa.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.

The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022