Il principe Harry si rifiuta di guardare la nuova stagione di “The Crown”, che parla della tragica morte di sua madre, la principessa Diana. E’ quanto riferiscono delle fonti a Page Six. Nel corso delle puntate viene rappresentata la relazione della principessa con il produttore cinematografico Dodi Fayed, fino alla loro morte in un incidente stradale a Parigi il 31 agosto 1997.

Diana (interpretata da Elizabeth Debicki) è raffigurata in alcune scene in modo bizzarro, per esempio nella versione di un fantasma che parla con il suo ex marito, il principe Carlo (Dominic West), e sua suocera, la regina Elisabetta (Imelda Staunton). Anche Fayed (Khalid Abdalla) viene raffigurato come spettro. Harry (Fflyn Edwards) viene mostrato mentre viene svegliato a letto e gli viene comunicata la notizia della morte di sua madre, mentre suo fratello maggiore, il principe William (Rufus Kampa), lo guarda. La serie descrive anche la conversazione finale tra Diana e Harry, che aveva 12 anni al momento della sua morte.

Una fonte ha detto a Page Six: “A causa della natura sensibile dei contenuti nei prossimi episodi di ‘The Crown’, il principe Harry ha comprensibilmente deciso di non vedere questa stagione. Harry ha spesso parlato del dolore che ha sofferto in seguito alla perdita di sua madre e di come la sua salute mentale sia stata compromessa”. Ma la fonte ha insistito: “Non ci sono sentimenti negativi nei confronti dei creatori dello show o di Netflix”. Anche il fratello di Harry, William, ha reso noto che non guarderà la serie.

Le parole di Harry sulla morte della madre

“A lungo, davvero a lungo, ho semplicemente rifiutato che fosse accaduto, che se ne fosse andata. Ero convinto che non avrebbe mai potuto lasciarsi. Credevo fosse un piano e che sarebbe tornata a prenderci”, ha svelato il principe in un’altra intervista, quella nel programma 60minutes di Anderson Cooper andata in onda sulla CBS.