Alcuni membri della famiglia reale si interrogano sul motivo per cui Harry abbia deciso di prendere parte alla cerimonia di incoronazione del padre, Re Carlo III. Il duca di Sussex ha trascorso meno di 28 ore nel Regno Unito, arrivando venerdì pomeriggio e tornando all’aeroporto londinese di Heathrow non appena messo piede fuori dall’abbazia di Westminster lo stesso giorno.

“Uno fa le proprie scelte”, ha detto a Vanity Fair una fonte vicina alla famiglia. “Ad essere onesti, non si parlava molto di Harry. L’attenzione era molto concentrata sull’occasione”. Il viaggio lampo ha lasciato i reali perplessi e un insider ha riferito che molti di loro si chiedevano “perché Harry si fosse preso la briga di venire“.

Il soggiorno lampo di Harry a Londra

Harry è atterrato a Londra con un volo commerciale lo scorso venerdì pomeriggio. Ha trascorso la notte a Frogmore Cottage, dove ha vissuto con Meghan, oggi residenza ceduta al principe Andrew. Il duca è arrivato all’incoronazione di re Carlo da solo, senza la moglie, restata negli Stati Uniti insieme ai due figli. Il principe non ha visto o parlato con la sua famiglia al di là della cerimonia. Harry è scivolato “dentro e fuori brevemente dal quartier generale della monarchia senza vedere la famiglia reale”, ha riferito il Telegraph.

Alla cerimonia, il duca è stato posizionato in terza fila tra il marito di Eugenie, Jack Brooksbank, e la cugina della regina Elisabetta II, la principessa Alexandra. I posti in prima fila sono riservati ai reali che lavorano a tempo pieno, tra cui suo fratello, il principe William, 40 anni, e la moglie Kate Middleton, 41 anni. Una fonte ha riferito che Carlo era “rattristato” di non poter condividere un momento così importante con il figlio più giovane. Nei mesi passati Harry ha però spiegato che la porta è aperta ai suoi familiari. Fonte: New York Post.