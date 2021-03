Harry e Meghan hanno sconvolto il mondo intero con la recente intervista concessa all’amica e giornalista Oprah Winfrey.

Il duca e la duchessa del Sussex hanno spaccato l’opinione pubblica britannica, mostrando i lati oscuri dell’essere un membro non privilegiato della Corona britannica.

C’è però chi si chiede già qualcosa: Harry e Meghan saranno tagliati fuori dalla serie The Crown dopo che hanno preso le distanze dalla monarchia in modo secco e definitivo?

Nell’intervista con Winfrey i genitori del piccolo Archie hanno anche ammesso di aver guadato qualche puntata della serie e lo hanno ammesso sorridendo.

Il creatore della serie Peter Morgan aveva già spiegato a The Hollywood Reporter di non avere intenzione di spingersi così avanti nella narrazione.

La cronologia della serie dovrebbe arrivare al massimo fino ai primi anni 2000, quindi escluderebbe le vicende sentimentali legate alle nuove coppie reali.

Come si legge sul sito Coming Soon, Morgan aveva detto dei duchi:

“Sono nel bel mezzo del loro viaggio e non so come finirà. Mi auguro con un po’ di felicità ma mi sento molto più a mio agio a scrivere di cose accadute almeno 20 anni fa”.

La “regola dei 20 anni” per lo sceneggiatore serve a distanziarsi dagli eventi per capire davvero come raccontare correttamente le cose.

“È abbastanza tempo per capire veramente qualcosa e la rilevanza dei fatti”, aveva spiegato Morgan, continuando:

“Spesso le cose che oggi sembrano assolutamente estremamente importanti vengono dimenticate all’istante, e altre hanno l’abitudine di restare e dimostrarsi storicamente molto rilevanti e durature”.

“Non so dove si collocheranno nello schema delle cose il principe Andrea o Meghan Markle e Harry”.

“Non lo sapremo e c’è bisogno di tempo se non si vuole avere un approccio giornalistico”.

“Sono un drammaturgo e avrei bisogno di una prospettiva più ampia. Ci sono già molti giornalisti che ne scrivono”.