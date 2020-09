Harry e Meghan hanno lasciato Londra e la famiglia reale ormai da alcuni mesi. Ma continuano ad uscire dettagli di quando la coppia faceva ancora parte della corona inglese.

Durante il loro tour reale in Australia e Nuova Zelanda, nel 2018, Harry e Meghan sono riusciti a sgattaiolare via per una notte super lussuosa completamente privata, lontani dagli impegni reali.

Il Duca e la Duchessa di Sussex sono stati in Australia e Nuova Zelanda per 16 giorni. Si è trattato di un tour reale molto intenso che comprendeva 14 voli e 26 impegni ufficiali, e scali nelle Fiji e nelle Tonga.

Appena prima l’inizio del tour, Harry e Meghan hanno annunciato di aspettare un bambino. Quindi Meghan ha affrontato il viaggio incinta già di 12 settimane.

Proprio a causa del ritmo frenetico del tour, la coppia ha deciso di prendersi una notte libera e assolutamente segreta.

Come riporta il The Sun, i due si sono goduti una lussuosa cena di cinque portate, preparate da uno chef privato. Il tutto, insieme alla migliore amica di Meghan, Jessica Mulroney, e suo marito Ben.

I dettagli della lussuosa e privatissima serata sono stati rivelati nella biografia reale Finding Freedom:

“Mentre erano a Sydney per alcuni impegni e per ospitare il quarto Invictus Games, Harry e Meghan hanno deciso di uscire di nascosto per una serata libera con Jessica e Ben Mulroney”.

“Un miliardario immobiliare ha prestato loro la sua casa per una serata intima e del tutto segreta, con una cena di cinque portate preparata da uno chef privato”.

La notte di Harry e Meghan nel resort da sogno

Non solo: la coppia ha anche trascorso una notte romantica alle Fiji, nel lussuoso resort Vatuvara Private Island, che si trova sull’isola di Kaibu.

Il resort dispone di tre ville, ognuna con la propria spiaggia, piscina a sfioro e massaggiatrice personale.

Durante il loro soggiorno, Meghan e Harry potrebbero aver provato la pesca, le immersioni, lo snorkeling e lo yoga, tutti servizi offerti dal resort.

Il ministro del turismo Faiyaz Koya ha confermato che la coppia reale ha trascorso la notte nello splendido resort durante il tour reale.

Parlando della loro visita alle Fiji, ha detto: “Siamo orgogliosi di ospitarli. Questo è un evento mondiale, quindi è straordinario per noi”.